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117 % زيادة مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية

12/5/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- أظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، ارتفاع مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 117 % مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، خصصت وزارة الاستثمار لغايات تسويق الفرص الاستثمارية العام المقبل 5 ملايين دينار، مقابل 2.3 مليون دينار ما هو مخصص للعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وتأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية، ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف الى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرنامج المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى إصدار وتحديث الأدلة الإرشارية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
كما رصدت وزارة الاستثمار، ضمن هذا البرنامج، 750 ألف دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و240 ألف دينار لغايات حوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لغايات تطوير الخريطة الاستثمارية.
وأظهر مشروع القانون، ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 27 %، لتصل الى 10 ملايين دينار مقابل 7.9 مليون دينار العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفعت النفقات الجارية لوزارة الاستثمار بنسبة 19 % لتصل الى 3.8 مليون دينار مقابل 3.2 مليون دينار مقارنة مع مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وارتفع بند المخصصات الرأسمالية للوزارة العام المقبل بنسبة 32 % لتصل الى 6.2 مليون دينار، مقابل 4.7 مليون دينار مخصصات العام الحالي بعد إعادة التقدير، فيما شكلت 62 % من إجمالي موازنة الوزارة.
وجاء ارتفاع المخصصات الرأسمالية بسبب ارتفاع مخصصات مشروع خدمات تسويق الفرص الاستثمارية بمقدار 2.6 مليون دينار، إضافة الى زيادة مخصصات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بمقدار 630 ألف دينار.
وتسعى وزارة الاستثمار، بحسب مشروع قانون الموازنة، الى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، من بينها تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
كما تتمثل الأولويات في ترويج الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تتضمن الأولويات أيضا زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء منظومة فاعلة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى، وتداخل الإجراءات ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الوزارة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء.
وأنشئت وزارة الاستثمار، بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار.
كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال بالمملكة.

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