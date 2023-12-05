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المقاولون والأهلي يصطدمان بالإنجليزية ونجوم اتحاد عمان بـسلة الناشئين

12/5/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يسعى فريق الإنجليزية إلى تعزيز صدارته بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقي نظيره المقاولون عند الساعة 4 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى.
وتشهد الصالة ذاتها، مواجهة فريقي نجوم اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 6 مساء، فيما ستكون صالة الحسن للشباب في إربد، مسرحا لمواجهتي الأشرفية وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، وغزة هاشم مع كفر راكب عند الساعة 5:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على الأهلي بنتيجة (69-37) في لقاء برز فيه اللاعب عمر بشير من جانب الإنجليزية بتسجيله 27 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 28.
وفاز المقاولون على الجبيهة بنتيجة (50-49)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد الزغير بتسجيله 19 نقطة ومتابعتين و4 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 13، كما تغلب الرياضي على نجوم الجبيهة (100-28)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالرحمن النوباني بتسجيله 22 نقطة ومتابعتين وتمريرة و6 ستيل بفاعلية 21.
ويتصدر اتحاد عمان جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، والرياضي ثالثا بـ10 نقاط، ونجوم الأردن رابعا برصيد 9 نقاط، ونجوم الجبيهة خامسا برصيد 7 نقاط، ونجوم الإنجليزية سادسا برصيد 6 نقاط.
وانفرد الإنجليزية بصدارة مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، والأهلي ثالثا برصيد 10 نقاط، ويأتي نجوم اتحاد عمان والجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 8 نقاط لكل منهما، يليه المقاولون سادسا برصيد 7 نقاط.
وفي مباريات مجموعة الشمال، تغلب فريق بيت ايدس على نظيره الجليل بنتيجة (40-36)، فيما حقق كفريوبا فوزا كبيرا على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (92-24)، ليتصدر الجليل جدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن بيت ايدس، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا ثالثا برصيد 6 نقاط، ودير أبي سعيد رابعا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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