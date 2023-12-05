المحارمة يعتذر عن إكمال مهمة تدريب سحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المدرب محمد المحارمة اعتذاره عن عدم إكمال مهمة تدريب فريق سحاب لكرة القدم، في منافسات المحترفين للموسم 2023-2024.
ونشر المحارمة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن قبل مهمة تدريب فريق الكرة مؤخرا لعشقه للنادي، مبينا بأن الظروف المالية الصعبة التي تحيط بالنادي أجبرته عن توقف مسيرته.
وتابع: "أعلن اعتذاري الشديد والقطعي عن تسلم مهمة الفريق بهذه المرحلة لوصول العلاقة بيني وبين اللاعبين لطريق مسدود".
ويعد المحارمة المدرب الثالث الذي قاد سحاب منذ بداية الموسم، بعد أن بدأ الفريق تحت قيادة المدرب أمجد أبو طعيمة، وثم المدرب أحمد عبد القادر.
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