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المحارمة يعتذر عن إكمال مهمة تدريب سحاب

12/5/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن المدرب محمد المحارمة اعتذاره عن عدم إكمال مهمة تدريب فريق سحاب لكرة القدم، في منافسات المحترفين للموسم 2023-2024.

ونشر المحارمة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن قبل مهمة تدريب فريق الكرة مؤخرا لعشقه للنادي، مبينا بأن الظروف المالية الصعبة التي تحيط بالنادي أجبرته عن توقف مسيرته.

وتابع: "أعلن اعتذاري الشديد والقطعي عن تسلم مهمة الفريق بهذه المرحلة لوصول العلاقة بيني وبين اللاعبين لطريق مسدود".

ويعد المحارمة المدرب الثالث الذي قاد سحاب منذ بداية الموسم، بعد أن بدأ الفريق تحت قيادة المدرب أمجد أبو طعيمة، وثم المدرب أحمد عبد القادر.

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