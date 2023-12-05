حتى لا تعتاد المشهد في غزة.. عن التخدير الإعلامي وطرق تفاديه

مع كثرة الأخبار الخاصة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لما يقارب الشهرين، سواء تلك التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام أو منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يصبح من المحتمل أن يعاني عدد كبير من الأشخاص من حالة يطلق عليها في علم النفس "التخدير الإعلامي".



إذ يكون المتلقي في هذه الحالة قد وصل لمرحلة التعود على ما يشاهده ويقرأه من أخبار، ليصل إلى درجة من عدم الاهتمام الكامل، وهو ما يقلل من تفاعله.



ومن أجل تفادي التخدير الإعلامي، أطلق عدة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور ما يزيد على شهر من الأحداث، وسماً جديداً، وهو "كي لا نتعود"، يعيد حس المسؤولية بالدفاع عن القضية الفلسطينية بالرغم من تكرار المشاهد والأخبار يومياً.



ما هو التخدير الإعلامي؟

يحدث التخدير الإعلامي عندما توفر وسائل الإعلام قدراً هائلاً من التغطية الصحفية حول موضوع محدد، بحيث يصبح الجمهور غير مبالٍ بالأحداث، وغير قادر على التصرف بشكل حكيم وبناء رأي قوي، بناءً على المعلومات التي يتعرض لها، بغض النظر عن مدى إلحاح المشكلة التي تكشف عنها هذه التغطية الإعلامية.



وتشير هذه الحالة إلى النظرية التي تشير إلى أن الإكثار من تلقي معلومات معينة لفترة طويلة يؤدي إلى انعدام الاهتمام بها، وهنا يتم استبدال المعرفة بالعمل، ما يعني تراجع محاولة الفهم، والاكتفاء بالاستهلاك فقط.



إذ يكون الشخص في هذه الحالة مجرد متابع لقضايا ومشاكل المجتمع، حسب الأخبار التي يتم الحديث عنها والموضوع المرتبط بها، دون محاولة التدخل، أو إبداء رأي أو القيام بأي فعل يساهم في حل هذه المشاكل، على المدى القريب أو البعيد.



ومن هناك يمكن أن يصيب الشخص حالة نفسية أخرى يطلق عليها "الخلل الوظيفي"، بحكم الإهمال الفعلي للمجتمع، وسيطرة اللامبالاة على التصرفات وردود الفعل.



كيف يحدث التخدير الإعلامي؟

يحدث التخدير الإعلامي عند الشعور بأن هناك خللاً في طريقة التوصل بالمعلومات حول حدث معين سواء عليه نقاش، أو مثير للجدل، وغالباً ما يكون هذا الخلل في هذه الحالة وكثرتها، وتصدير معلومات كثيرة عنها.



إذ يمكن أن يؤدي هذا الشعور بحالة من عدم الاهتمام بالمشهد السياسي، أو المجتمعي، والتفكير في احتمالية أنه لا حاجة لنا بمعرفة تفاصيل زائدة أو معلومات أخرى، سواء عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد كان عالم الاجتماع النمساوي بول فيليكس لازارسفيلد قد حدد هذا المصطلح في مقالاته سنة 1948، ووصفه بأنه عبارة عن نوع من الاتصال الجماهيري والذوق الشعبي مع العمل الاجتماعي الشعبي، الذي قد يتحول بفعل كثرة المعلومات إلى سلوك سلبي قد يضر بالنشاط الاجتماعي للشعوب.



طرق تفادي الوقوع في فخ التخدير الإعلامي

هناك مجموعة من الطرق والخطوات البسيطة، التي إذا تم الالتزام بها، عند متابعة الأخبار الخاصة بالمواضيع المهمة والمتكررة بشكل دائم، ستساعدنا في تفادي الوقوع في فخ التخدير الإعلامي، ما يجعلنا قادرين على المتابعة بشكل صحي، والتحرك بشكل إيجابي من أجل المساعدة أو إبداء رأي واعٍ على سبيل المثال.



وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

1- تطوير الوعي الإعلامي، من خلال معرفة أين يكمن التأثير السلبي والإيجابي لوسائل الإعلام.



2- تنويع المصادر التي يتم من خلالها الحصول على الأخبار، لتجنب الوقوع في حالة التأثير الواحد، التي تخلع نوعاً من النمطية في طريقة الوصول إلى المعلومة.



3- تطوير مهارات التفكير النقدي، من أجل التمكن من تقديم نقد سليم للمحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات.



4- ممارسة التواصل الاجتماعي البناء، الذي يساعد على نقاش الأفكار التي تفرضها الحالة التي يتم تتبعها عبر وسائل الإعلام، والشعور بحاجة إلى معرفة تفاصيل دائمة لإغناء هذا النقاش، ومواكبته بشكل مستمر.



5- متابعة منصات إخبارية متوازنة قادرة على تقديم معلومات دقيقة.



6- التقرب من القصص الإنسانية الخاصة التي تكشف تفاصيل جديدة عن الموضوع، وذلك من أجل الارتباط بشكل مختلف مع القضية التي تثار عبر الإعلام. -عربي بوست

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