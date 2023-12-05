وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة
التاريخ
12/5/2023 11:26:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت طائرة المساعدات
الإغاثية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء بالتعاون
مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى مطار العريش في جمهورية
مصر العربية لإدخالها عبر معبر رفح لأهلنا في غزة.
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