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وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

12/5/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وصلت طائرة المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية لإدخالها عبر معبر رفح لأهلنا في غزة.







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