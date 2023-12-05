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الأردن في قلب الصراع: تعزيز الجبهة الداخلية لدعم القضية الفلسطينية

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ليث عبدالله القهيوي






د. ليث عبدالله القهيوي
في ظل التحديات الراهنة بالشرق الأوسط، يتجلى دور المملكة الأردنية الهاشمية بوضوح في دعم القضية الفلسطينية. هذا الدور المتعدد الجوانب يحتم علينا دعم وتعزيز تحصين الجبهة الداخلية الأردنية وأهميتها كركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقضيتنا المركزية القضية الفلسطينية.
إن الأردن، بقيادته وشعبه، أظهر تضامنا قويا مع الشعب الفلسطيني ضمن التناغم ما بين الموقف الرسمي والشعبي هذا التضامن يتجسد في تقديم المساعدات الإنسانية والمستشفيات العسكرية واستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الأردنية. هذه الجهود لا تعكس فقط الروابط التاريخية والأواصر الاجتماعية بين الشعبين، بل تؤكد أيضا على الالتزام الأخلاقي والإنساني الذي يحمله الأردن تجاه القضية الفلسطينية.
اما في السياق الدبلوماسي، يبرز الأردن كلاعب محوري ورأس حربة في دعم القضية الفلسطينية. من خلال موقف الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية المتمثلة بحملات كسب التأييد التي عمل عليها منذ بدء الأزمة والسعي لتغيير وكسب الرأي العام الدولي الذي يعد بمثابة دليل على الالتزام بتحقيق العدالة وإنهاء الصراع ، وأن الأردن لم يتوان عن استخدام موقعه الإستراتيجي للدفع باتجاه تحقيق حلول سلمية وعادلة في المنطقة.
أهمية الدور السياسي والدبلوماسي للأردن تزداد في ظل العدوان الأخير على غزة وما خلفه من دمار وحصار ومأساة إنسانية. فعلى المستوى السياسي، يواصل الأردن جهوده الحثيثة من أجل إنهاء الصراع والتوصل إلى حل عادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما يسعى الأردن من خلال نفوذه الإقليمي والدولي إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية التي تعد خطوة أساسية نحو استعادة الحقوق وترسيخ السلام ، أما على المستوى الدبلوماسي، فيواصل الأردن استعمال كافة المحافل والمنتديات الدولية لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار عنها، كما تبنت الدبلوماسية الأردنية مبادرات عدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين. وسيواصل الأردن استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف على أرضه التاريخية.
إن تحصين الجبهة الداخلية في الأردن وتعزيز الوحدة الوطنية يعتبران أساسيين لاستمرار دعم القضية الفلسطينية وأن الوحدة الوطنية تسهم في تشكيل جبهة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات ودعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق استقرار وتطور الأردن.
يدرك الأردن بوضوح أن الأمن والاستقرار في المنطقة مرتبطان ارتباطا وثيقا بالوضع في فلسطين لذلك، يركز الأردن على أهمية إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للفلسطينيين كخطوة أساسية نحو السلام الدائم والشامل.
و يؤكد الأردن على ضرورة الاهتمام العالمي الدائم بهذه القضية والعمل على تحقيق حل عادل يراعي حقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد الأردن أن السلام الحقيقي والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وهذا يتطلب التزاما دوليا بمبادئ العدالة الالتزام بالقوانين الدولية .
إن دعم الأردن لفلسطين يعتبر خيارا إستراتيجيا يعكس التزامه الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وهو جزء لا يتجزأ من سياسته الخارجية وهذا الدعم يشير إلى عمق العلاقات والتزام الأردن بدور رئيسي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ويرتبط الدور الإستراتيجي للأردن في دعم القضية الفلسطينية ارتباطا وثيقا بمكانته وتاريخه وموقعه الجغرافي والسياسي في قلب الصراع العربي – الإسرائيلي ، في الأردن الذي خاض حروبا مباشرة مع إسرائيل وقدم تضحيات جساما في سبيل الدفاع عن فلسطين، ويدرك تماما أن أمنه واستقراره رهين بتحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، لذلك ظل الأردن على مر العقود الماضية الداعم الأبرز للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستفيدا من مكانته الإقليمية والدولية في الدفاع عن القضية في المحافل والهيئات الدولية كافة.
في الختام، يمثل تحصين الجبهة الداخلية الأردنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للأردن و تستدعي هذه الجهود تعاونا وتضامنا متواصلين من جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لضمان تحقيق العدالة والحقوق للشعب الفلسطيني. وتأكيد الأردن على دعمه للقضية الفلسطينية لا يعبر فقط عن موقف أخلاقي وإنساني، بل يعكس أيضا فهما عميقا للتحديات الإقليمية وضرورة تعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

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