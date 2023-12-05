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صحفيون: المجزرة الإعلامية في غزة غير مسبوقة.. والسردية الأردنية تقتحم العالم

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - أكد إعلاميون وصحفيون أن“المجرزة الإعلامية” التي شهدها قطاع غزة في العدوان الصهيوني الأخير، لم تشهد سابقة لها، مشيرين إلى أن الرواية الأردنية الرسمية والشعبية عما يحدث في غزة تمكنت من الوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم.
جاء ذلك، خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس، تحت عنوان“الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الحروب والأزمات- العدوان الإسرائيلي على غزة نموذجا” وعقد في فندق لاندمارك في العاصمة عمّان، لتسليط الضوء على ما تعانيه غزة من تداعيات الحرب الصهيونية عليها وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة رواية الحرب.
وأدار المنتدى الإعلامي مدير المركز نضال منصور الذي أكد أنه بعد العدوان الصهيوني على غزة، لم يشهد الإعلام مجزرة في تاريخه كالتي حصلت في القطاع.
ولفت منصور إلى استشهاد 73 صحفيا وصحفية في غزة، وبأن الحديث عن حماية الصحفيين سقط في ميدان غزة، مبينا ضرورة تسليط الضوء على قضايا إعلامية مهمة.
وفي الجلسة الأولى بعنوان“الموقف والمقاربات السياسية والميدانية خلال العدوان”، قال وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني إن الإعلام استطاع أن يكون مرآة نبض الشارع الحقيقية في عكس توجهات الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الحكومة وقراراتها بطريقة جيدة ومهنية.
وأوضح المومني أن ما ساعد الإعلام في ذلك هو التلاحم والتقارب بين الموقفين الشعبي والرسمي.
وأضاف أن الإعلام الأردني كان له محددات للوصول إلى الرأي العام العالمي، ونجح في تغطية ما يحصل على الساحتين الأردنية والفلسطينية بشكل مهني مدعوم بقوة الحق، ومستندا إلى سردية توثق الظلم الذي وقع على أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال وزير الثقافة والشباب الأسبق الدكتور محمد أبو رمان إن الإعلام الأردني حاول قدر المستطاع إفراد تغطيات ومواكبة الأحداث في غزة ونقل موقف الشارع بدون تردد أو تحفظ.
وأوضح أبو رمان أن الحرب في غزة كشفت حجم الفجوة بين الإعلام وحجم التحديات التي منها المعلومات الضرورية والفورية لصناعة الرواية السباقة.
وقال إن الدبلوماسية الأردنية تفوقت على نفسها بشكل كبير، وتمكنت من إعادة صياغة العالم ومواقف دول غربية وأوروبية كانت في حال جمود هائلة. واعتبر أن حرب غزة كشفت“خرافة” الحياد، وأن الإعلام في العالم مسيس وغير حيادي في أعرق المؤسسات الإعلامية الغربية.
وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان“العدوان على غزة، حرب الروايات في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي”، تحدث مؤسس ومدير تنفيذي في“مكانة 360” عبد الرحمن الحسامي، ومدير الأخبار في قناة المملكة حسن الرواشدة.
وقال الحسامي إن الأردنيين، وفي الأسابيع التي تبعت الحرب على غزة، ضاعفوا من استخدامهم للغة الإنجليزية والمحتوى الرقمي بشكل ملحوظ لإيصال صوتهم عالميا، كما أن الرواية الأردنية الرسمية والشعبية تمكّنت من الوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم.
فيما أكد الرواشدة أن القناة ساهمت في حمل الرواية الأردنية الرسمية بشكل قوي منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة، مبينا أن“المملكة” كانت أول وسيلة إعلام محلية وعربية ودولية تنشر خبر إلغاء القمة الرباعية التي كان مزمعا عقدها في عمّان قبل الهجوم على المستشفى المعمداني.
ولفت إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية الأردنية أدت أداء ممتازا وتمكنت من حمل الرواية الأردنية الرسمية وتطويرها.
وتحدث في الجلسة الأخيرة عبر الهاتف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ومدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، وممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني.
وأشار أبو بكر إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون الذين فقد الكثير منهم أرواحهم خلال الحرب في غزة، مستشهدا بعملهم المهني والمحترف.
ولفت أبو بكر إلى أن أكثر من 60 مؤسسة إعلامية تم تدميرها، وأكثر من 22 إذاعة مغلقة ولا تعمل بسبب القصف الصهيوني.
بدوره، تحدّث مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح وقال إن الوضع صعب جدا هنا، مشيرا إلى تجربة الصحفيين في تغطية أحداث الحرب والمعاناة التي يواجهونها.
وقال الدحدوح إنه قام بتغطية جميع الحروب التي مرت بها غزة، مبينا أن الحرب الأخيرة مختلفة بكل شيء عن سابقاتها، وهذا الأمر انعكس على طبيعة التغطية الصحفية.

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