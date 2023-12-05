Wednesday, 06 December 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز: تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر إعلان حرب

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن المحاولات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، مرفوض عربيا وعالميا، فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعتبر التهجير بمنزلة إعلان حرب.
وبين في ندوة استضافتها (بترا)، أمس، أن الأردن يشكل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، واصفا موقع المملكة الجيوسياسي بالمهم جدا للغرب، وإن جلالة الملك، يعتبر صمام الأمان لكل أطياف المجتمع الأردني والمنطقة ككل.
وقال الفايز، إن الأردن دولة قوية بقيادة جلالة الملك والتفاف الشعب الاردني حوله، ومناعة أجهزته الأمنية ووعي شعبه، مبينا أن موقفنا متقدم حيال القضية الفلسطينية.
واضاف، أن خطابنا السياسي والإعلامي منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، والاعتداءات المتواصلة والمتنامية في الضفة، كان الأقوى على الإطلاق، وسط تناغم وتوافق بين الموقفين الرسمي والشعبي الرافض للعدوان.
وأكد الفايز، أن العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية ومتجذرة، مشيرا في هذا الاطار الى وحدة الضفتين مطلع خمسينيات القرن الماضي، حينما كانت الضفة جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل العدوان الصهيوني عام 1967، مضيفا "دائما مشاعرنا ومواقفنا وكل امكانياتنا مع إخواننا في فلسطين والدفاع عن حقوقهم المشروعة".
وقال إن جلالة الملك ومنذ بداية العدوان على غزة، يقوم بمساع حثيثة وجولات عربية ودولية، دون ادخار أي جهد ممكن لوقف العدوان، وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية للاهل في غزة، مؤكدا أن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، كان دائما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية في كل المناسبات والمحافل الدولية.
وأضاف الفايز، أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن وسلام للكيان، إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين، مؤكدا أن هذا هو موقف الأردن الدائم والثابت بوضوح وجلاء.
وبشأن الاتفاقيات بين الأردن والكيان، اشار لوجود جوانب قانونية لبعضها، وتجب دراسته بعناية، خصوصا أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركتين عام 2016، تفرض غرامات مالية كبيرة على أي طرف يخل بشروطها.
أما اتفاقية السلام مع الكيان، فلفت الفايز لوجود وجهتي نظر، تفترض أولاهما بأن إلغاءها يمكن الكيان من استغلال الوضع وتسريع تهويد القدس وضم الضفة، في حين ترى الثانية ضرورة استخدامها كورقة ضغط للحفاظ على هوية القدس العربية.
ولفت لوجود بند في اتفاقية السلام يمنع التهجير والنزوح القسري لأي شخص من الضفة للاردن، التي سيدافع شعبها عنها بقوة وحزم، لأنه وبخلاف ذلك من شأنه خلق وضع اقليمي مضطرب تطال آثاره الجميع، مرجحا ألا تسمح الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتدهور الاوضاع حد اندلاع حرب، من منطلق ادراكهم لأهمية الموقع الجيوسياسي للأردن، وارتباط استقراره بعموم استقرار المنطقة.
وقال الفايز، إنه في ظل عدم وجود موقف عربي وإسلامي موحد حيال العدوان الغاشم على الأشقاء في غزة، فإن غالبية الدول الاوروبية والغربية، وجدت مبررا لها لعدم إدانة ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة، بل وتعمد الغرب إدانة المقاومة الفلسطينية وليست جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء وكبار السن التي تقترفها إسرائيل جهارا نهارا وعلى مرأى من العالم.
ودعا الدول العربية والإسلامية لبلورة موقف موحد حيال هذا العدوان، وإلزام الكيان بوقفه وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، لا سيما أن لأميركا وأوروبا مصالح اقتصادية وسياسية مع العالمين العربي والإسلامي، ما يتطلب ايصال رسالة قوية لهما بضرورة وضع حد للعدوان.
وقال الفايز، إن جلالة الملك، دعا في كل مباحثاته وخطاباته لبلورة موقف دولي يفضي إلى مؤتمر دولي، يفرض حل القضية الفلسطينية على الكيان، ضمن مدد زمنية محددة، وضمانات دولية واضحة، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر بأن ما يجري في غزة مجزرة تقع بدعم وبتواطؤ ودعم مطلق من أطراف دولية عديدة، ما يشير لوجود مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين بعد انتهاء العدوان، مشيرا إلى رفض جلالته والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمحاولات الإسرائيلية لتهجير الغزيين إلى مصر وفلسطينيي الضفة إلى الأردن في مرحلة لاحقة.
ودعا الفايز لمصالحة وطنية فلسطينية عاجلة، لتوحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة وإبطال هذه المخططات الخطرة التي تستهدف كل أشكال المقاومة والقضية الفلسطينية.
واستعرض الفايز في حديثه أبرز التحديات التي مر بها الأردن منذ التأسيس، والتي تمكن من تجاوزها وخرج منها أكثر تماسكا وقوة، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووفاء شعبه، ما مكن الأردن من بناء مؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية.
وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك حقق إنجازات عظيمة، برغم كل الصعوبات والتحديات، لافتا إلى أهمية تمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول جلالته لمجابهة الأخطار والتحديات.
وبشأن الاصلاح السياسي، أكد الفايز أن هناك إرادة حقيقية عند جلالة الملك للمضي قدما بهذا الملف، مثلما أكد أن الأردن يحرز تقدما في هذا الجانب، حاثا على التوسع في الزراعة واستثمار الأراضي الصالحة للزراعة وتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد الفايز بدور الإعلام الأردني، في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز مواقف الاردن، ومجابهة السردية الصهيونية، فضلا عن دوره الكبير في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أراضي عموم فلسطين-(بترا)

MENAFN05122023000072011014ID1107543221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث