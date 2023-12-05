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الاحتلال يستهدف تدمير بنية القطاع والضفة لدفع الفلسطينيين إلى التهجير

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






أكد سياسيون وخبراء عسكريون، أنّ ما يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية من تدمير للبنى التحتيّة، هدفه الأساسي إجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم، مستخدما كل الأساليب الترويعية عليهم وتخويفهم، وتحويل القطاع والضفة لمناطق غير آمنة وغير صالحة للحياة.
ووفقا للخبراء، فإنّ استهداف البنية التحتية في الضفة، يزيد مشقة الحياة الطبيعية، ويدفع الناس الى الخوف، وبالتالي يدفع بعضهم للهجرة الطوعية.
ويهدف الاحتلال أيضاً– وفق الخبراء، لطمس معالم الهوية الفلسطينيّة، باستهدافه تدمير المعالم الأثرية والتراثية والعامة، كتدمير المجلس التشريعي والمكتبة الوطنيّة في غزة.
ويرى بعضهم، أنّ استهداف المستشفيات تحديداً، يرتبط بأسباب أمنية واستخباراتيّة، اذ أنّ الاحتلال يعتقد بوجود مراكز قيادة وسيطرة للمقاومة تحتها، ويحاول إخراج القطاع الطبي عن العمل، وبالتالي إفقاد المقاومة الاسناد الطبي، ناهيك عن أنّ إضعاف البنية التحتية في المناطق الفلسطينية، يعيدها الى المربع الأول من ناحية الانشاء والبناء والتأسيس.
وكان الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، استهدف البنى التحتية والمستشفيات، بعد أن حولها إلى هدف رئيس لعدوانه، فحاصرها وقصفها وتقصد قتل طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجأوا إليها، كما فعل الأسبوع الماضي بالبنى التحتية في مخيم جنين، إذ صرح رئيس بلدية جنين نضال العبيدي، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، ما أدّى لتدهور بنيتها التحتية والاقتصادية والصحية، مشيرا إلى أنّ حجم الخسائر جراء هذه الأعمال التدميرية في جنين ومحيطها يصل إلى 5 ملايين دولار.
وكان مدير عام وزارة الصحة في جنين قال، إن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات جنين وتعوق وصول سيارات الإسعاف للمصابين.
ويرى وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن أحد الأهداف السياسية للعدوان العسكري على غزة "خلق ظروف تهجير"، بالتدمير وقتل المدنيين بأعداد كبيرة، لدفعهم على النزوح إلى الجنوب، ثم مهاجمته، للوصول إلى مرحلة، جعل الخروج من غزة الخيار الوحيد، مشيرا إلى أنّ "ضرب البنية التحتية، أحد أدوات جعل غزة غير صالحة للحياة".
وبشأن الضفة، رأى المعايطة، أنّ ما يجري هناك، أبرز أهدافه وقائي، لمنع أي عمليات مقاومة من الضفة، و"تطفيش" أهلها، ودفعهم للتفكير بالبحث عن خيارات غير بقائهم فيها.
وأوضح أنّ تدمير البنية التحتية، يزيد من صعوبة الحياة الطبيعية، ويدفع الناس للخوف من تكرار ما يجري في غزة والضفة ولو بعد حين، ما يسهم بدفع بعض الأهالي للهجرة الطوعية "الناعمة"، وإن كانت غير مرئية.
الخبير العسكري والسياسي نضال أبو زيد، أشار إلى أنّ استهداف البنية التحتية متعمد من الكيان في الضفة والقطاع، وهو تكتيك ليس بجديد على الاحتلال.
ووفقا لأبو زيد، فالهدف من ضرب البنية التحتية، يهدف أولا لطمس معالم الهوية الفلسطينيّة، ما يفسر استهداف وتدمير معالم أثرية وتراثية ومرافق عامة، كتدمير المجلس التشريعي والمكتبة الوطنيّة في غزة.
ورأى أبو زيد، أنّ الاحتلال يستهدف قلب الرأي العام الفلسطيني على المقاومة، فهو يعتقد بأنّ تجريف البنى التحتية، سيحرك القواعد الشعبية الفلسطينية ضد المقاومة، لكن ما نشاهده على العكس تماما، وهو أنّ هناك التفافا حولها ومؤازرة لها، وقد ظهر ذلك في مقاطع بثتها المقاومة.
وأضاف، بأنّ استهداف المستشفيات يرتبط بأسباب أمنية واستخباراتيّة، فالاحتلال يعتقد بوجود مراكز قيادة وسيطرة للمقاومة تحتها، ويحاول استهداف المقاومة، وإخراج القطاع الطبي عن العمل، وبالتالي إفقاد المقاومة ميزة الإسناد الطبي والمعالجة.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنيّة د. وليد أبو دلبوح، أشار الى أنّ ما يقوم به الكيان، من تدمير للبنى التحتية، يهدف لـ"تحقيق الحلم الصهيوني" بتوسع هذا الكيان، وهذا لن يتحقق وفق اعتقاده إلّا بتهجير الفلسطينيين.
وبين أبو دلبوح، أن الدعم الذي ناله الكيان من الغرب والولايات المتحدة، يشجعه على الاستمرار بخططه، مشيرا إلى أنّ الاحتلال بات يعول على عامل الوقت في تنفيذ أهدافه.
وقال إنّ الكيان يشن حربا نفسية على الفلسطينيين، بترويعهم وتخويفهم لإجبارهم على الهجرة، وكلما زاد بطشه زاد التهجير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول تحقيق نصر على الأقل أمام قياداته والعالم.
وأضاف أبو دلبوح، أنّ العامل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه حاليا، هو المقاومة التي تقف في وجه نوايا الاحتلال وأهدافه التي تتغير بحسب الظروف السياسية والعسكرية.

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