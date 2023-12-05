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مشهد معقد وخيارات مرفوضة دوليا: هل يبقى الاحتلال في غزة؟

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






في وقت تشرع فيه الإدارة الأميركية، بالتخطيط لما بعد الحرب في قطاع غزة، مع ما يعترضها من إشكالية تلاعب الاحتلال الصهيوني بمصطلحات هذه المرحلة، مثل إعادة احتلال القطاع، او المحافظة على وجودها فيه، بمجرد أن تصمت المدافع، يرى مراقبون بأن الكيان لا يريد العودة لاحتلال غزة، لكنهم يناقشون التحسينات الأمنية كإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود معه، وإمكانية وصول قواتهم الى المنطقة خلال فترة انتقالية، تلغي بعض عناصر الحكم الذاتي عن أهالي غزة.
وبحسب هؤلاء، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعارض بشدة أي قيود تتعلق بالطريقة التي يمكن لأهالي القطاع استخدام أراضيهم فيها، وتتطلع لتسليم قوات الاحتلال المسؤولية - وربما لقوات دولية، مستدركين بأن وضع خطط لمستقبل غزة، ستكتنفه تعقيدات جراء ما يحدث في هذا الصراع.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن الكيان الصهيوني بعث برسائل متضاربة حول خططه لغزة بعد الحرب، إذ يقول قادته، إنهم لا يريدون إعادة احتلال غزة، وأن القوات تحتاج لحرية العمل في القطاع لفترة طويلة بعد انتهاء القتال، ما يعني ترك قوات متمركزة فيه أو على طول حدودهم معه.
الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال إن الاحتلال لا يريد قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، لأنهم لا يثقون بقدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم، بينما تنتاب الدول العربية شكوك عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية؛ لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة لذلك.
واضاف أن "الاحتلال ينتظر حتى ينتهي من عدوانه على غزة خيارا أسوأ، لأن عدم التفاوض على حل، سيطلق يده في التدمير والقتل، وعندما يسيطر على معظم القطاع سيصبح هو من يقرر مصيره".
ورأى الخريشا، أن المحتل الصهيوني يهيئ الرأي العام الدولي لترتيبات مختلفة، أبرزها "جعل العام المقبل في غزة من دون حركة حماس، ورفض الدعوة لوقف الحرب".
وأضاف الخريشا، "تثير إشكالية التلاعب بالمصطلحات من الاحتلال لسيناريوهات ما بعد مرحلة الحرب على غزة، كإعادة احتلالها او المحافظة على وجود قوات له فيها، الى جانب أسئلة حول البدائل التي طرحتها حكومته بدعم أميركي كامل لحل مشكلة القطاع، والمعيقات التي تواجه هذه البدائل، والخيار الذي سينفذه الاحتلال حاليا على الأرض؟.
وقال إن الاحتلال بعث برسائل متضاربة حول خططه لغزة بعد الحرب، إذ يقول قادته إنهم لا يريدون إعادة احتلال غزة، لكن قواتهم تحتاج لحرية العمل فيها لفترة طويلة، بعد انتهاء القتال، ما يعني ترك قوات له متمركزة في غزة، أو على طول الحدود معها.
من جهته، يقول النائب الاسبق حابس الفايز، ان تفكير المحتل الصهيوني باعادة احتلال القطاع من جديد، وايجاد حكم مستمر له فيه، سيكبده ثمنا باهظا؛ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، فضلاً عن فكرة القضاء على إدارة حماس للقطاع، والخروج سريعا منه، سيخلف وراءه فراغا، سرعان ما يتحول إلى فوضى خطرة أمنيا عليه.
واضاف الفايز، أنه "منذ بداية الحرب، فإن الخيارات المطروحة أمام الاحتلال حول مستقبل غزة، قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقق، سواء بإعادة احتلالها او المحافظة على وجوده فيها، غير أن الاحتلال وبدعم الولايات المتحدة الأميركية، ومعها دول غربية منها بريطانيا وألمانيا، حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، ومع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات، تنتقل هذه الدول لخيار آخر".
وأضاف، "في ظل حالة الرفض العربي والإقليمي لأي سيناريو يخص التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، او إعادة احتلالها بعد الحرب، او الحفاظ على موطئ قدم للمحتل على ارضها او تقليص أراضيها، يشير الى أن إسرائيل قد انصاعت لهذه المحاذير، بخاصة الأميركية منها، وقد أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ما دفع الاحتلال للتفكير في اليوم التالي لوقف الحرب، وما قد ينتج عنه من سيناريوهات.
بدوره، يرى المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، أن هنالك عدة مخططات طرحت منذ بدء الحرب حول مستقبل غزة، لكن من الواضح بأن جميعها فشلت ولم تحظ بأي قبول أو إجماع عربي، ومن تلك المخططات، إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، أو تسليمه للإدارة المصرية أو لإدارة دولية عربية مشتركة، أو لقوات "الناتو" والأمم المتحدة، أو إعادة احتلاله.
واضاف الحجاحجة "جميع السيناريوهات والطروحات الأميركية والصهيونية بشأن مستقبل القطاع رفضت عربيا وإقليميا، وبالتحديد من الأردن ومصر، لأنهما ستكونان الأكثر تأثرا بتبعات أي سيناريوهات، يحاول الاحتلال فرضها على القطاع، وجاء الرفض بتهجير سكان القطاع، ورفض إعادة الكيان الصهيوني لاحتلال القطاع وإدارته، ورفض مقترح الإدارة المصرية للقطاع أو دخول قوات "الناتو" أو أي قوات أجنبية أخرى فيه.
وقال، في وقت تشرع فيه الإدارة الاميركية بالتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة مع ما يعترضها من إشكالية الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات، مثل اعادة الاحتلال للقطاع، او المحافظة على الوجود فيه، بمجرد أن تصمت المدافع، لا يريد المحتلون العودة لاحتلاله، لكنهم يناقشون التحسينات الأمنية كإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع الاحتلال، وإمكانية وصول قواته للمنطقة خلال فترة انتقالي، تلغي بعض عناصر الحكم الذاتي عن أهالي القطاع.
وقال الحجاحجة، إن إدارة بايدن، تعارض بشدة أي قيود تتعلق بالطريقة التي يمكن لأهالي القطاع استخدام أراضيهم، وتتطلع لتسليم قوات الاحتلال المسؤولية- ربما إلى القوات الدولية التي تعهدت بها الدول العربية أجل أمن القطاع، مستدركين بأن وضع خطط لمستقبل غزة ستكتنفه تعقيدات جراء ما يحدث في ظل استمرار الصراع.

MENAFN05122023000072011014ID1107543219

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