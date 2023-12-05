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انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ نهار الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء بعد غد باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا-(بترا)

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