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كوب 28 : ورقة موقف للمجموعة العربية تدعو للعمل بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة

12/5/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






دبي– تلح المجموعة العربية في ورقة موقفها الموحد من المفاوضات في قمة المُناخ على أهمية العمل بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة عند الحديث عن الجرد العالمي، والاستجابة، والتكيف، والتخفيف، والتمويل المُناخي.
ولأول مرة، ومنذ عدة سنوات ماضية، تُغير المجموعة العربية، التي ينضوي الأردن تحت مظلتها، من موقفها الموحّد الذي تتبناه في قمم المُناخ لتدرج بنوداً جديدة فيه، من بينها تدابير الاستجابة، وحصيلة الجرد العالمي، وبرنامجان متعلقان بالتخفيف والانتقال العادل.
ويأتي هذا الموقف بعد أن تبدلت ملامح المفاوضات بعد إقرار صندوق الخسائر والأضرار في قمة المُناخ الماضية، في وقت يشهد فيه كوب 28 نقاشات حول أول حصيلة جرد عالمية تأتي بعد ثمانية أعوام منذ إقرار اتفاق باريس في عام 2015.
ولم تتخل المجموعة العربية، في ورقة موقفها التي تنفرد "الغد" بنشر تفاصيلها، عن "ضرورة إعطاء الدول العربية الأولوية بشأن التمويل المُناخي وضمن إطار الخسائر والأضرار، وأن تكون هناك خريطة طريق واضحة لفهم وتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير الاستجابة".
وفي شأن الجرد العالمي، الذي ما تزال الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية تطفو على طاولة المفاوضات، فإن المجموعة وحّدت موقفها حوله، والذي أكدت فيه "أهمية التوازن في عمليات ومخرجات الحصيلة العالمية، بحيث تغطي التكيف، والخسائر والأضرار، والتخفيف وتدابير الاستجابة، ووسائل التنفيذ".
كما أن "ثمة ضرورة بأن تعزز نتائج عملية الجرد العالمي تطبيق مبادئ الاتفاقية الإطارية، واتفاقية باريس، وخاصة مبادئ الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع أنها تشير بشفافية إلى جوانب الاتفاق والاختلاف مع جميع عناصر التنمية المستدامة والحد من الفقر".
وأكدت في الصدد ذاته أن "الهدف الأهم للحصيلة العالمية يجب أن يتمثل في تقديم حلول شمولية تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وتؤدي إلى نتائج تزيد الثقة في التعاون الدولي".
ولأول مرة تتحدث المجموعة العربية في موقفها الموحد عن تدابير الاستجابة التي شددت فيه على "ضمان أن تبتعد نقاشات المنتدى عن المفاهيم النظرية حول تأثيرات تدابير الاستجابة، والعمل على خريطة طريق واضحة لفهم وتقييم، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تلك التدابير".
وأضافت إليها "شأن تطوير أدوات متخصصة للدول النامية وللمجموعة العربية التي من شأنها أن تدعم أولويات الدول في التنمية".
ولكن يجب، وفق مطالب المجموعة، أن "تزال القيود في المفاوضات والتي تعرقل سير العمل وتطوير المنتدى، مع زيادة الوقت والنقاش، وتبادل الخبرات بين الدول، وتقديم الموارد لنقل دور القمة إلى مرحلة تواكب القرارات المتسارعة من سياسات التخفيف، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك".
ولا بد من "تنفيذ وتطوير خطة العمل في إطار منتدى تدابير الاستجابة لضمان تقييم وفهم ومعالجة القرارات المتسارعة من سياسات التخفيف العالمية، والناتجة من مؤتمرات التغير المُناخي"، كما جاء في الورقة.
واستحدثت المجموعة بنداً جديداً في موقفها يختص بالتمويل المُناخي، والذي يؤكد "ضرورة تحديد عناصر ذات أولوية لهدف التمويل الجديد، وخاصةً ضمن المدى الزمني له والذي يتراوح ما بين 2025 و2030".
لكنها تطالب أن "تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول العربية للتمويل وخاصةً للتكيف، وتقنيات التقاط وإزالة الكربون، مع توجيه صناديق الاتفاقية الإطارية للتغير المُناخي بدعم الدول العربية الراغبة بالحصول على التمويل بشكل أفضل".
لكنها تشدد على "استكمال النقاشات عن التمويل بناء على المادة التاسعة من اتفاق باريس، والتزامات الدول المتقدمة لتوفير الدعم المالي للدول النامية".
وبشأن التكيف فإن المجموعة دعت إلى "أهمية الاتفاق على إطار الهدف العالمي للتكيف بطريقة شاملة وعادلة، تتبع نهجاً شمولياً بناءً على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومراعاة قدرات كل الأطراف، في ضوء الظروف الوطنية والاحتياجات والأولويات المختلفة".
وتعد أولوية "تفعيل إجراءات التكيف وربطها مع الهدف العالمي المتمثل في تعزيز القدرة على التكيف، وتوطيد القدرة على التحمل، والحد من قابلية التأثر بالتغير المُناخي من الأولويات المهمة للمجموعة العربية".
واعتبرت أن "هنالك حاجة ملحة للاستجابة الملائمة للتكيف مع الأضرار الناجمة عن التغير المُناخي في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليها في المادة الثانية من اتفاق باريس، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار فوائد التخفيف المصاحبة للتكيف والتنوع الاقتصادي".
ومن بين المحاور التي اتفقت عليها المجموعة بشأن التكيف "أهمية استمرارية العمل على الهدف العالمي للتكيف من خلال إنشاء أجندة خاصة بذلك، وعمل الخطط المستقبلية بما فيها الخطوات القادمة للإطار".
لكن "توفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية من قبل الدول المتقدمة فيما يخص التكيف، ومن ضمنها الخطط الوطنية، وإطار الهدف العالمي الخاصين بهذه المسألة تعد مسألة واجب تحقيقها بالنسبة للمجموعة".
وبالإضافة الى ذلك، دعت المجموعة إلى "شمولية نهج التكيف، وتوفير الدعم لإعدادها من دون الاقتصار على نوع واحد من التكيف، مع ضرورة عدم إضافة عبء على الدول النامية فيما يتعلق برفع التقارير المتعلقة بالتكيف".
وشددت موقفها على "أهمية المساهمة بفاعلية في الجرد العالمي، من خلال توثيق التقدم، وتسليط الضوء على الثغرات وتقييم الاحتياجات، وتحديد التحديات ومجالات التحسين، من أجل مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف، ورفع طموح التدابير والدعم".
واتفقت المجموعة العربية على "وجوب أن تتوافق جميع القرارات والمفاوضات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، واتفاق باريس، وأن تكون مدفوعة بالأطراف، وشاملة، وشفافة".
كما لا بد أن "تلتزم بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف الوطنية المختلفة".
وشددت على "ضرورة الحفاظ على التوازن بين العمل المناخي والدعم المقدم، ومراعاة الظروف الوطنية للدول النامية، وعلى أن يستهدف العمل الانبعاثات وليست المصادر، وأن يشمل غازات الدفيئة، وجميع الحلول والتقنيات بشكل شمولي وكامل دون تمييز".
وأكدت أن "الطموح يجب ألا يقتصر على قضايا التخفيف، وإنما كافة قضايا التكيف ووسائل التنفيذ، مع رفض الإجراءات أحادية الجانب في تناول قضايا تغير المُناخ".
وحول برنامج عمل التخفيف، الذي يدرج لأول مرة في موقف المجموعة، فإنها أكدت "أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في نص قرار شرم الشيخ الذي حدد بوضوح المبادئ الأساسية التي سيعمل بها البرنامج".
وتنص تلك المبادئ على أن "يفعل برنامج العمل، من خلال تبادل الآراء والمعلومات، مع ملاحظة أن النتائج له ستكون غير توجيهية وعقابية وتيسيرية، وتحتكر السيادة والظروف الوطنية، بالإضافة الى أخذها بالاعتبار المساهمات المحددة وطنياً دون فرض أهداف جديدة".
وتبقى "ضرورة اتباعٍ تدريجيٍ في أعمال التخفيف مبنيٍّ على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز، وتراعي الظروف الوطنية المختلفة، والاعتراف بأهمية جميع حلول التخفيف والتقنيات المتاحة المختلفة، وضمان الربط القوي بين رفع سقف الطموح والدعم المقدم للدول النامية لتمكينها من تطبيق إجراءات التخفيف من أولويات المجموعة".
وتطالب المجموعة كذلك بـ"الأخذ بعين الاعتبار منافع التخفيف الناتجة عن إجراءات التكيف، مع ضمان التوازن بين التكيف والتخفيف بشكل عام، مع عدم إقرار أي أهداف قطاعية خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس بضمان احترام السيادة الوطنية للدول".
وفي شأن برنامج عمل الانتقال العادل، الذي يدرج كذلك للمرة الأولى في موقفها، فإن المجموعة اتفقت على "ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لهيكل البرنامج وأهدافه، ومواضعه وطرق تنفيذه، والنتائج المرجوة منه كذلك".
وفي شأن المادة السادسة من اتفاق باريس الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون، فإن المجموعة العربية تدعو بموقفها إلى "الحفاظ على الشمولية في القدرة على المشاركة في أنشطة هذه المادة، بحيث تستمر المتطلبات الفنية، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المساهمات المحددة وطنياً مثل تلك القائمة على السياسات والتدابير، والمقاييس غير المتعلقة بالغازات الدفيئة".
كما شدد على "الحفاظ على مبدأ التعلم بالممارسة فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير المطلوبة، وتبسيط المعرفة التقنية اللازمة لاستخدام أدوات الإبلاغ".

MENAFN05122023000072011014ID1107543217

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