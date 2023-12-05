15 ألف جندي أميركي وبوارج وغواصات نووية.. العنوان غزة والرسالة كل العرب (انفوغراف)

15 ألف جندي أميركي وبوارج وغواصات نووية.. العنوان غزة والرسالة كل العرب (انفوغراف)
التاريخ
12/5/2023 11:26:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) محمود خطاطبة
15 ألف جندي أميركي وبوارج وغواصات نووية.. العنوان غزة والرسالة كل العرب
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