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بين إنكار يحفظ ماء الوجه واستمراره بدعم الاحتلال.. بايدن يلاحق الوهم

12/5/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - يدرك قادة الاحتلال سياسيون وعسكريون أن الإدارة الأميركية صعدت الى شجرة دعمهم ولن تستطيع النزول، لذلك هم مستمرون في بطشهم وعدوانهم على غزة، غير آبهين في التعليقات التي تصدر عن سياسيين أميركيين، وأبرزها ما صدر أكثر من مرة على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجية انتوني بلنكن، من أن القصف والحرب الدائرة على غزة عشوائية، والاحتلال يوقع مدنيين بأعداد كبيرة.
لم يأبه الاحتلال للتحذيرات العالمية، وخاصة من حلفائه وأبرزهم الولايات المتحدة، ويحاول إرواء عطشه لدماء الفلسطينيين عبر الانتقام من "طوفان الأقصى" بأكبر قدر ممكن، ولا يهمه إن كانوا جنود أو مدنيين، ويصوغ مبررات لحربه المسعورة لم تقنع أحدا، الا أن الصمت العالمي تجاه جرائمه وصل لحدود قصوى سقطت معها ورقة التين الساترة لادعاء الغرب، بالحرص على العدالة وحقوق الانسان، وتعلم جميعها أن الاحتلال داس كل القوانين والاعراف الدولية.
ولم ير أطفال غزة ونساؤها سوى بيانات الإدانة والشجب المتواصل من الجميع حتى من الامم المتحدة التي أكتفت بالاعراب هي ومعظم أذرعها عن الاستنكار والادانة، في حين يسير القاطع بسبب العدوان المدمر نحو الهلاك والجوع وتفشي الامراض ونقص أدنى متطلبات الحياة.
ووفق مقال بموقع موندوايس الإخباري الأميركي أن هناك مؤشرات تدل على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتزايد لديها شعور بعدم الارتياح جراء استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. ورغم ذلك، فإن واشنطن عند موقفها "الثابت" الداعم لإسرائيل.
وذكر كاتب المقال ميتشيل بليتنيك، الذي يدير موقعا إلكترونيا يدعو لإعادة التفكير في السياسة الخارجية، أن الرئيس بايدن كان قد وصف قصف إسرائيل الذي سبق غزوها البري لقطاع غزة بأنه "عشوائي"، وهي لفظة لم يحد عنها معاونوه، حسب تعبيره.
وقال إن بايدن يعمل على خلق حالة من "عدم الإنكار المعقول"، لكنه يدعم العدوان الإسرائيلي على غزة، زاعما أن الرئيس الأميركي يبدو في كثير من الأحيان أنه "غير مدرك لما يقول".
لكن التصريحات لا تقتصر على الرئيس وحده، بل إن آخرين في إدارته يظهرون شعورا بالتعرض لضغط داخلي من ناخبيهم، وضغوط دولية من حلفائهم لكي يحاولوا كبح جماح الاحتلال خوفا من سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين.
وتطرق بليتنيك في مقاله إلى جوانب الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة من شح في المساعدات، تجلت في نقص الأدوية والأغذية، وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب، وانعدام وسائل النظافة.
ويتساءل: كيف يتسنى للمدنيين أن يكونوا في مأمن حتى في ظل واقع بديل يحاول فيه الاحتلال تفادي وقوع ضحايا من المدنيين؟ والإجابة بالطبع أنهم لن يكونوا في مأمن، وفق بليتنيك.
ويقول أن إدارة بايدن تريد الإيهام بأنها تفعل شيئا للحد من سقوط ضحايا مدنيين، استنادا على قليل من العوامل أولها يتعلق بإسرائيل نفسها.
إن تصريح بايدن الذي وصف فيه القصف الإسرائيلي بأنه "عشوائي"، يعد حقيقة صغيرة وسط كم هائل من أفعال الخداع، وهو نعت لم يتراجع عنه، يؤسس لادعاء أميركي بكبح جماح الاحتلال، على حد قول كاتب المقال.
ويقول بليتنيك أن إدارة بايدن تدعي بأنها تعمل على حفظ أرواح الأبرياء في غزة بينما تواصل دعمها الأعمال الصهيونية. وتتجلى ازدواجية هذه الخطوة -كما يفيد مقال موندوايس- في حقيقة أن بايدن يواصل الامتناع عن انتقاد استهداف إسرائيل المتعمد للبنية التحتية الطبية والإنسانية في غزة.
ويرى أن بايدن يستعد لذلك أيضا عبر إثارة "شبح" حل الدولتين مرة أخرى، "وهي الطريقة المفضلة لدى الولايات المتحدة والاحتلال لضمان عدم حصول الفلسطينيين على الحقوق التي يحق لنا جميعا الحصول عليها".-(وكالات)

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