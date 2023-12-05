Wednesday, 06 December 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدفا الاحتلال بالحرب على غزة للاستهلاك العالمي.. وما خفي أعظم

12/5/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - لم يتحقق أي من هدفي الاحتلال، وهما القضاء على بنية حماس وعتادها وقدراتها، وتخليص الرهائن، فأي من هذين الهدفين لم يتحقق، ما يدلل أنهما للاستهلاك العالمي.
ويعلم قادة الاحتلال صعوبة تحقيق الهدفين المعلنين، الا أنه ماض في عدوانه على كل شبر من قطاع غزة ما يدلل أنها تكرس الانتقام من القطاع قتلا وتدميرا وتهجيرا للمدنيين هو هدفها الخفي.
ونقل موقع "ذا ديلي بيست" الأميركي عن جنود احتلال سابقين دعواتهم لحكومتهم إلى تصحيح مسار الحرب، وتحذيراتهم من أن "الانتقام ليس خطة حرب".
كما نقل الموقع عن أوري جيفاتي المسؤول في منظمة "كسر الصمت" التي تضم محاربين قدامى، قوله إنه يعتقد أن الاحتلال يجب أن يرد على هجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لكن بطريقة أخرى غير القسوة والانتقام.
"الاحتلال يراهن على ما قد ينجم عن عملية خان يونس المخططة على عجل وغير المدروسة، وربما حان الوقت للاعتراف بأن النصر الكامل ليس في الأفق، ومن الأفضل، والحالة هذه، أن نسخر طاقتنا من أجل استعادة جميع المحتجزين وتضميد جراحنا الجماعية العميقة".
بهذه المقدمة افتتحت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا للصحفي ناحوم برنيع بدأه من حيث توقفت الهدنة -حسب رأيه- برغبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتخلي عن مناقشة قضية 15 امرأة وطفلين ما تزال تحتجزهم، والتوصل إلى اتفاق بشأن المرضى وكبار السن من الجانبين، ليبدأ الجانب الصهيوني من حيث توقف في القصف، مما يجسد تصميمه الذي لا يتزعزع آملا ألا يكون ذلك مدفوعا بالأنا.
ورأى الكاتب أن إعادة المحتجزين الذين ما يزالون في قطاع غزة، وإعادة جثث من ماتوا منهم إلى، أولى من الدخول المبكر في هجوم بري على جنوب القطاع، لأن الأمر الذي يستلزم توغل الجيش الصهيوني في عمق خان يونس، قد يؤدي إلى حدوث فوضى جيوسياسية ضخمة، وبالتالي سيكون من الحكمة خفض التوقعات قليلا، ما دام النصر الكامل غير مرجح في الظروف الحالية.
واعتبر الكاتب أن دخول الجيش الصهيوني إلى خان يونس دون خطة "لليوم التالي" خطوة غير سليمة من الناحية الإستراتيجية، مشيرا إلى أن عقارب الساعة لا تتوقف، وحالة السكان الفلسطينيين في تدهور والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتزايد، مما يعني أن الاحتلال لم يعد لديه أكثر من أسبوعين، وهو وقت غير كاف لتحقيق الأهداف المعلنة في ذروة الغضب والصدمة الإسرائيلية الناجمة عن هجوم "طوفان الأقصى".
وكان الكاتب الصهيوني المعارض، جدعون ليفي، قال إنه يستحيل على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب على قطاع غزة المحاصر والفقير.
وذكر ليفي "أن لحكومة نتنياهو هدفين واضحين ولا أعرف إن كان أي منهما قابل للتحقيق، فلم يتحقق أي منهما بالرغم من أن الجيش الصهيوني يواصل عمله. لا أعرف إن كان بالإمكان تحقيق الهدفين لأنه قد يكون هناك وقت يقرر فيه الاحتلال التخلي عن أحدهما، فمن شبه المستحيل تحقيق الهدفين معا".
وأضاف الكاتب المعروف بأفكاره المعارضة للاحتلال: "في الوقت الراهن غزة ما تزال تدمر، وهناك الآلاف من الأطفال يقتلون وهذا يفطر القلب".
وعن سيناريوهات نهاية الحرب، قال جدعون ليفي: "لن يكون هناك الأمر على شكل أبيض وأسود، فهناك الكثير من الطرق لتعريف الانتصار والهزيمة، واعتقد أن الأمر لن يكون هزيمة ولا انتصارا، بل سيكون أمرا بينهما".
واعتبر أنه في حال تم تحرير "الرهائن فإن ذلك سيعد إنجازا، واعتقد أن حماس قامت بأشياء عقدت مهمة الجيش الإسرائيلي".
وقال الكاتب الصهيوني إنه جرى تفويت العديد من الفرص لإحراز السلام في الشرق الأوسط، "لكن الكثير يعتمد على المجتمع الدولي، فإذا قرر أن يفعل شيئا، وهذا أمر أشك فيه، وإذا أراد أن يقوم بالأفعال وليس بالأقوال فقد يكون هناك أمل"، مؤكدا أنه "إن لم يكن هناك تدخل حقيقي، فلا شيء سيتغير".
وأضاف: "نحن نقترب من سنة الانتخابات الأميركية والكثير من الأشياء قد تجمد، ولا أرى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد الانخراط كثيرا في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي لا يشارك في جهود السلام، لذلك الأمل ضئيل جدا، لكن دعونا نعط الأمر مجالات فقد تكون تكون هناك فسحة".
وأردف: "لا مجال لأن يتفق الاحتلال وحماس وفتح على أي شيء من دون ضغط من الخارج، على أن يكون ضغطا حقيقيا وإلا لن يتغير شيء".-(وكالات)

MENAFN05122023000072011014ID1107543212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث