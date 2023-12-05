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الاحتلال ينقل عمليته البرية جنوبا لإحراز انتصار مزيف بالدم الفلسطيني

12/5/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- يبحث الاحتلال عن "صورة انتصار" ما بانتقاله من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعد مضي قرابة الشهرين من القصف المكثف والمجازر الوحشية ولم يجن سوى الدمار وإراقة الدم الفلسطيني، ولكنه قد يشي بتحويل فشله إلى مشهد أكثر دموية وضراوة طالما لم تعد صرخات الأطفال والنساء الثكالى تستفز الوجدان الإنساني، ولم يعد جدوى من تنديدات المجتمع الدولي.
وتنذر همجية غارات الاحتلال الكثيفة المصحوبة بتوغل بري في خان يونس، جنوبا، بكارثة لن تقل في دمويتها عن ما ارتكبه في شمال القطاع، بل قد تزيد عنها، إزاء ضيق المساحة واستهداف المناطق المكتظة بالسكان، ولإصراره على تعويض ما لحقه من هزيمة في شمال القطاع الذي حول جزءه الأكبر إلى بقعة غير صالحة للسكن.
وواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في خان يونس، جنوبا، تحت وابل من الغارات والأحزمة النارية العدوانية والقصف المدفعي الكثيف، لاستهداف منازل الفلسطينيين المأهولة وتدمير مربعات سكنية كاملة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، والتي بلغ عددها، منذ بدء العدوان، زهاء 1456 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.
وتكمن الخطورة عند قيام الاحتلال بتوسيع العملية البرية في خان يونس إلى رفح، حيث لا يوجد مكان آخر يلجأ إليه الفلسطينيون في أقصى الحدود الجنوبية مع مصر، ما لم يثر ذلك مخطط التهجير من جديد، والذي اصطدم بالموقف الأردني المصري الصلب برفضه، ولكنه لن ينتهي تماما، فمفهوم التهجير يعتبر مرتكزا أساسيا في الفكر الصهيوني.
وفي عودة منه لتزوير الحقائق وتبرير الوحشية؛ يزعم الاحتلال أن توغله البري جنوبا، لا سيما مدينة خان يونس ومخيم اللاجئين المحاذي لها، يستهدف قادة المقاومة الفلسطينية، والمواقع التابعة لها والمتمركزة هناك، وفق ادعاءاته.
ونتيجة الغارات الكثيفة والأحزمة النارية وإلقاء القنابل الفسفورية والدخانية على مختلف محافظات القطاع؛ فقد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بتدمير المنازل والأبنية السكنية ومحيط المستشفيات، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 16 ألف شهيد، في حين زاد عدد الجرحى لنحو 42 ألفا، 70 % منهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.
واستشهدت عائلات فلسطينية باكملها جراء قصف منازل مدنيين في رفح، جنوبي قطاع غزة، بينما لم يكتف الاحتلال من منطقة شمال القطاع، فمجازره أدت لارتقاء أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في يوم واحد، ومحاصرة مستشفى "كمال عدوان"، الذي يضم أكثر من 7 آلاف نازح معظمهم من النساء والأطفال، بالدبابات والقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك.
ومع استمرار جرائم الاحتلال في غزة؛ حذرت الأمم المتحدة من انهيار النظام الصحي وانعدام مياه الشرب النظيفة، ووجود مراكز إيواء بلا إمكانيات، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة.
وقد يؤدي كل ذلك الوضع المأساوي إلى "سيناريو أكثر رعبا بشوط بعيد يوشك أن تتكشف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قدر له أن يتحقق"، وفق تصريحها.
غير أنه لا مجيب لنداءات الاستغاثة الإنسانية في قطاع غزة، بينما يستعجل الاحتلال تحقيق أي انتصار مهما كان مزيفا وعلى حساب الدم الفلسطيني، في ظل خشية أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المحتل أن يتراجع دعم الولايات المتحدة، نتيجة ضغوط الرأي العام الأميركي والعالمي، بما سيؤثر على أي خطة عسكرية قادمة.
ويتزامن ذلك مع تهديد الاحتلال باغتيال قادة حركة "حماس"، داخل فلسطين وخارجها، وهو الأمر الذي اعتبرته الحركة بأنه "يعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة".
وفي الأثناء؛ يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد مناصرة (25 عاما) برصاص قواته العدوانية، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، مما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وفي خضم جرائمه ضد الفلسطينيين؛ قرر الاحتلال إقامة بناء حي استيطاني جديد بالقدس المحتلة، من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويستولي على حوالي 186 دونما (46 فدانا) من الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن "تصريحات الخارجية الأميركية التي تحاول تبرئة الاحتلال من استهدافه المباشر والمتعمد للمدنيين العزل والمستشفيات في قطاع غزة واستمرارها في إعطاء الاحتلال الصهيوني الغطاء لجرائمه وسلوكه النازي والإبادة الجماعية بحق العائلات والأسر الفلسطينية؛ تثبت مجددا مشاركتها المباشرة في المعركة الدموية ضد الشعب الفلسطيني".
وقال بدران، إن "استمرار الإدارة الأميركية بسياساتها الحالية في توفير الغطاء السياسي والإعلامي والدعم العسكري المفتوح بالقنابل الثقيلة والمحرمة دوليا لا تعادي الشعب الفلسطيني وحده، بل تعادي شعوب المنطقة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم".
وحمل بدران الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عبر الضوء الأخضر الذي منحته للاحتلال الصهيوني الإرهابي لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة".

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