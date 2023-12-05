أبو حمزة: دمرنا العديد من آليات العدو وأوقعنا إصابات محققة في صفوفهم

قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن "المقاومة دمرت عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، مؤكدا أن المقاومة أوقعت إصابات محققة في صفوف جنود العدو."



وأضاف أبو حمزة في بيان مساء الثلاثاء، "نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود، وأن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وإن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال."



وتابع: "ليس للاحتلال على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز الرعب، ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله"، وأن الساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآليات العدو المتوغلة."

وفي نهاية البيان قال أبو حمزة: "نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة."