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أميركا: إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بوصول المساعدات لغزة

12/5/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفاً أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.


وقال ميلر للصحفيين: "لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافياً. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة".

يأتي هذا بينما وصلت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى سيناء في مصر الثلاثاء وأعلنت تقديم مساعدات إضافية بأكثر من 21 مليون دولار للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع بين إسرائيل وحماس. وكالات

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