مقتل 7 جنود إسرائيليين في غزة خلال الساعات الماضية

مقتل 7 جنود إسرائيليين في غزة خلال الساعات الماضية
التاريخ
12/5/2023 11:25:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له بمقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 7 خلال العمليات البرية في قطاع غزة أمس.
وأضاف بأنه يخوض معارك عنيفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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