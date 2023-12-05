انخفاض ملموس على الحرارة وتواصل الأمطار

تبقى المملكة اليوم الاربعاء تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق وفق الأرصاد الجوية .

كما انه من المتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ، كما تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخـر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



و ليـــلاً تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.