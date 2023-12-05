انخفاض ملموس على الحرارة وتواصل الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبقى المملكة اليوم الاربعاء تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق وفق الأرصاد الجوية .
كما انه من المتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ، كما تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخـر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
و ليـــلاً تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
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