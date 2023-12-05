الصحة العالمية: الوضع في غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن ، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".
وقال بيبركورن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة. ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية"، وأضاف "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة" ، وتابع "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية". وكالات
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