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الصحة العالمية: الوضع في غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية

12/5/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن ، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".


وقال بيبركورن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة. ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية"، وأضاف "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة" ، وتابع "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية". وكالات

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