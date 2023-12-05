مفرج عنهم لنتنياهو: كنا نخاف الموت من القصف الإسرائيلي لا من حماس

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء من "حكومة الحرب" الاسرائيلية لهجوم شرس ممن كانوا محتجزين لدى حماس وتم الافراج عنهم، وكذلك من ذوي المستمرين بالأسر، أثناء اجتماع عقدوه معه.

وخلال الاجتماع سمع نتنياهو منهم أن أكثر ما كان يخيفهم خلال احتجازهم "هو الموت من القصف الإسرائيلي، لا من حماس" بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.



وكان الاجتماع متوترا بشكل ملحوظ، وفوضويا في بعض مراحله، ففيه ارتفعت أصوات بوجه نتنياهو الذي لم يتعامل بشكل مباشر مع أي من مطالبهم، بل قرأ تصريحات مكتوبة على ورقة "فأثار غضبهم، وسمعت أصوات تطالبه بالاستقالة" وفق الاعلام العبري. وكالات