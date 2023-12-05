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مسؤول أمريكي: لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها

12/5/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وكالة اكسيوس الاخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي إنه "لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها".

وكشفت عن أنه لا تزال هناك تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب وأن هذه التباينات تتمحور حول الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة. وكالات

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