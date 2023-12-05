مسؤول أمريكي: لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها

مسؤول أمريكي: لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها
التاريخ
12/5/2023 11:25:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة اكسيوس الاخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي إنه "لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها".
وكشفت عن أنه لا تزال هناك تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب وأن هذه التباينات تتمحور حول الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة. وكالات
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