برنامج الأغذية العالمي يعلق عمله في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بسبب محدودية التمويل>



وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان له، إنه اتخذ "هذا القرار الصعب... بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص". وكالات



