برنامج الأغذية العالمي يعلق عمله في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بسبب محدودية التمويل>
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان له، إنه اتخذ "هذا القرار الصعب... بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص". وكالات
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