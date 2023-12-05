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لا تذهبوا بعيدا

12/5/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






هم في الغرب يتمسكون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ويعملونها في بلدانهم ويعتبرونها قدرا لا انفكاك منه. فيها استقرار بعد الضلال، وبها تقدموا بعد انهيار ثم صارت طريقة حياة، ولكنهم في السياسة الخارجية يحيدون عنها عندما تصطدم بمصالحهم. وقد رأى جيلنا كيف أن الغرب وبخاصة أميركا كانت تقف وما تزال إلى جانب الأنظمة الاستبدادية في العالم الثالث، وتدبر الانقلابات ضد الديمقراطيات البازغة فيه، لأن إسقاط الأنظمة الاستبدادية والانقلابية أسهل عليها من إسقاط حكم ديمقراطي قائم حسب الأصول.
ولنا في إسرائيل مثال فهي وإن كانت خطرا مصيريا علينا، إلا أنها شكلت تحديا أيضا. بمعنى مقابلتها بنظم ديموقراطية مثلها أو أفضل. لقد تبنت العصابات اليهودية قبل قيام الدولة الوصول إلى قياداتها بالانتخاب. وعندما تحولت هذه العصابات إلى دولة تبنت المنهج نفسه، وصارت العملية الديمقراطية فيها (ولكن العنصرية أو الابارثيدية) هي طريقة الحياة والبقاء. لم تحد عنها ولم تتوقف عن ممارستها مرة حتى إبان فترات التوتر والحروب مع الدول العربية، التي لم تكن تفكر بتحدي إسرائيل بها. والقاء القبض عليها منحرفة عنها بالعنصرية أو الأبارثيدية. أي تحديها بمنهجها ودينها وقيمها. لقد عايش جيلنا تاريخ تلك المرحلة منذ سنة 1948 إلى اليوم، ورأى كيف كانت إسرائيل تنتصر على الدول العربية ((اللا-ديمقراطية)) في كل مرة.
وتأتي حرب الإبادة الإسرائيلية الأميركية الأوروبية في قطاع غزة لتجعلنا نقف وجها لوجه أمام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الغرب الذي ينصر إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا ضد الشعب الفلسطيني ممثلا بقطاع غزة. وبدلا من انتقاد أنفسنا على تقصيرنا فيها ولومنا عليها لأننا لم نواجه التحدي الإسرائيلي الديمقراطي بمثله وأفضل لننتصر عليه، سارعنا إلى شجب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الغرب، وكأننا نعلن الكفر بها ونفضل الاستبداد والانقلابات عليها.
نعم، يجب شجب سياسة الغرب الخارجية والازدواجية، ويجب أن نتصدى له بها بحيث تتوقف عن تأييد إسرائيل في تصفية قطاع غزة، ويجب أن نشكمه بقيمه، ولكننا يجب أن لا نتراجع عن سعينا إلى نظام حياة يقوم على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإن كان بالإمكان التفوق عليهم فيها. هذا هو التحدي. كما يجدر بنا تقدير موقف الشعوب في الغرب التي تتظاهر بقوة وأوسع وأكثر من شعوب عربية ومسلمة، ضد إسرائيل لانتهاكها لها.
وعلينا في الوقت نفسه اتباع السياسة الخارجية التي تحمي مصالحنا، فقد نقف مع الصين في تايوان، أو مع أذربيجان في كراباخ، أو مع اليونان في تركيا، أو العكس، وهكذا.
إن اسرائيل عصية على أي ضغط أو تدخلات للغرب للانصياع إلى اتخاذ قرار أو إجراء معين يصطدم بالديمقراطية فيها، إذ يعتذر الرئيس الإسرائيلي أو رئيس حكومة إسرائيل عن الاستجابة لهما لأن ((الكنيست)) لا يوافق على ذلك، فيعود الضاغط أو المتدخل أدراجه. أما في بلاد العروبة والإسلام حيث جميع القرارات بيد الرئيس، فإنه يوافق أو لا يوافق رأسا دون الرجوع إلى البرلمان إن كان موجودا، أو إلى الشعب إن كان غائبا.
بغياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من أي بلد يسهل على الغير انتقاده وربما يفتح الباب للتدخل في شؤونه. وكلما كان الحكم استبداديا كان نقده أسهل، وسقوطه أو إسقاطه أسرع.
لقد استغلت إسرائيل وضع الدول العربية والإسلامية المعادي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لتشويه سمعتها بمقارنتها بها وانظروا أين نحن الآن واحكموا. لقد وصف ايهود باراك رئيس حكومة إسرائيل الأسبق إسرائيل مقارنة بالأنظمة العربية والإسلامية بفيلا في غابة، إلى أن بينت همجية إسرائيل في غزة أنها العكس: غابة في فيلا تعج بالوحوش الكاسرة التي تلتهم الأطفال.
ستظل إسرائيل مسرورة جدا لغياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من النظام العربي والإسلامي وسوف تحاول تعطيل أي مسيرة حقيقية نحو تبنيها.

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