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مستقبل الحرب على غزة

12/5/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أسوأ ما قد يحدث في الحرب الدائرة في غزة والضفة أن تقدم إسرائيل أو قطعان مستوطنيها على تهجير الفلسطينيين قسرا أو بطريقة متدرجة طوعية من خلال خلق بيئة طاردة لهم. هذا بالفعل يرتقي لإعلان حرب على مصر والأردن، تماما كما إرسال الطائرات والدبابات للحرب، لأن التهجير يمس الأمن الوطني الأردني والمصري بكافة أبعاده بما فيها الهوية الوطنية، ويصفي القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصر. أما أفضل ما قد يحدث، فهو أن تدرك إسرائيل والعالم من حولها أن الجيوش القوية لا تصنع السلام، وان معادلات الردع في هكذا صراع ضرب من الخيال، وان افضل شيء للحفاظ على الامن والاستقرار هو الجيرة الجيدة ومعاهدات السلام، وبالطبع فإن أفضل جيرة وأهم معاهدة هي التي توقع مع الفلسطينيين، بعد أن ينالوا دولتهم، عندها فقط نستطيع ان نتحدث عن أمن واستقرار حقيقي، أما الاستقرار والأمن المتأتي من الجيوش فهذا غير مستدام، تماما كالجمر تحت الرماد لا تعرف متى سيشتعل من جديد، لأن الحقوق وغيابها واستباحة الكرامة الوطنية لشعب بأكمله محفزات لخلق حالة مستمرة من الغليان في صدور أبناء هذا الشعب الذي سيعبر عن نفسه بشتى الطرق.
بين أفضل وأسوأ توقعات ثمن عديد من الاحتمالات التي قد تتحقق، منها مثلا وعلى المستوى المنظور، إعادة احتلال غزة، وهذا ما يبدو أن إسرائيل مقدمة عليه، وفي هذه الحالة نكون أمام حالة استنزاف وتنكيل مستمرة للشعب الفلسطيني، وتكون إسرائيل قد توغلت في حرب مستمرة قررت هي ذاتها سابقا ألا قبل لها بها، ولا تريدها، فانسحبت أحاديا، ولم تنسق ذلك مع السلطة في حينها، فحدث الانقسام الفلسطيني الذي أصبحت تغذيته مصلحة إسرائيلية كبيرة لأسباب سياسية واضحة لكي تستمر بالقول أن لا شريك فلسطينيا نفاوض معه. الاحتلال الإسرائيلي لغزة مكلف سياسيا وأمنيا ودوليا، ولذا الأرجح أنه لن يستمر، وعندها فلا بد من الانسحاب ضمن تفاهمات ووساطات إما مع حماس أو مع القيادات الغزية الفلسطينية المحلية، أو قد نذهب باتجاه إدارة فلسطينية من التكنوقراط المحترفين، أو قد تحدث انتخابات تنهي حالة الانقسام الفلسطيني وهذا الأخير لا يبدو خيارا متاحا لأن إسرائيل تعتقد أن السلطة في الضفة ستدعم الإرهاب وبالتالي لن تثق بها في غزة.
كل الاحتمالات الموصوفة أعلاه ستأخذ شهورا وربما سنين لكي تتبلور، ومهم في هذه الأثناء العمل بطريقة عاقلة ووازنة لكي نجعلها تذهب باتجاه تحقيق الهدف الإستراتيجي وهو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وكرامته الوطنية ودولته، وعندها يكون توقيع معاهدة سلام مع هذه الدولة أفضل ضمان للأمن والاستقرار لأن الشعب الفلسطيني يكون قد نال حلمه في الدولة وحقق مشروعه الوطني، وبغير ذلك سيستمر العنف والدمار والقتل وخطاب الكراهية الذي تخسر إسرائيل بسببه الكثير في كل صبيحة يوم يقتل فيها طفل فلسطيني بريء.

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