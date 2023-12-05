Wednesday, 06 December 2023 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغور الشمالي: طلبة وذووهم يشكون بُعد قاعات التوجيهي والتربية ترد

12/5/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي - فيما تتكرر شكاوى العديد من طلبة وأولياء أمورهم في لواء الغور الشمالي، حول استمرار اعتماد قاعات امتحان الثانوية العامة للدروة الشتوية التكميلية بعيدا عن مناطق سكناهم رغم وجود مدارس قريبة منهم، تؤكد مديرية تربية اللواء أن اختيار القاعات تم بعد دراسة أخذت كافة الأمور بعين الاعتبار.
إلا أن طلبة وذويهم من مناطق عدة، قالوا لـ "لغد"، إن ملاحظاتنا حول قاعات الامتحان ليست بجديدة، وكنا طالبنا بضرورة تغيرها في سنوات سابقة، كونها بعيدة، إضافة إلى غياب مصادر التدفئة فيها بحجة أن منطقة الأغوار تتميز بدفء الأجواء شتاء.
ولفتوا إلى أن التربية أعادت تعيين نفس القاعات، وهو ما آثار حفيظتهم، مطالبين بضرورة أن يتم اختيار قاعات في مدارس قريبة من مناطق سكناهم.
وبينوا أن العديد من الطلبة يتأخرون عن وقت الامتحان، خاصة ممن يأتون من بلدات ومناطق بعيدة عن قاعات الامتحان، وتزداد الأمور سوءا خلال تساقط الأمطار مع ما تشهده الشوارع من إغلاقات نتيجة حدوث فيضانات وهي عادة ما تحدث خلال موسم الشتاء.
ووفق طالبات من منطقة المشارع، قالوا إن اختيار القاعات غير مدروس، ولم يراع الظروف الاجتماعية لطلبة المنطقة، فأبناء الأغوار يعانون من ظروف مالية صعبة. وأشرن إلى أن كلفة التنقل من وإلى القاعات، يثقل كاهل ذويهن، إذ يحتاج الذهاب والرجوع في كل امتحان إلى 3 دنانير، وهو مبلغ يعتبر ثقيل بالنسبة لأسر تعاني الأمرين.
ولفتن إلى أن الكلف قد تزيد اذا ما كانت الأجواء ماطرة ولا تسمح باستخدام المواصلات العامة، ويتطلب الأمر استخدام التاكسي عالي الكلفة.
الطالبة لمياء أبو نعاج، أكدت اضطرارها للبقاء في بيت أقاربها بالشونة، لبعد المسافة بين منطقتها الكريمة ومكان قاعة الامتحان، خشية وقوع أي ظرف محتمل، يمنعها من الوصول للقاعة بالوقت المحدد، مشيرة إلى أن الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها أهلها، لا تسمح لها باستخدام المواصلات في كل يوم يعقد فيه الامتحان، مقدرة حاجتها إلى 5 دنانير وهو مبلغ قد لا يتوفر دائما.
وطالبت الجهات المعنية بإعادة النظر في اختيار مواقع وتوزيع قاعات الامتحان، واختيار قاعات تراعي ظروف الأهالي والطلبة، مؤكدة أن هناك العديد من الشكاوى والملاحظات التي قدمت من طلبة خلال السنوات السابقة بخصوص بعد القاعات ولكن ما تزال مديرية التربية والتعليم تصر على آلية توزيع القاعات.
ويرى أولياء أمور أن بعد القاعات عن أماكن سكن الطلبة، يؤثر سلبا على تحصيلهم في ظل أجواء باردة، الى جانب المعاناة من المواصلات، والإرهاق الجسدي والقلق النفسي، ما يفقدهم التركيز أثناء تأدية الامتحان.
بدوره، أوضح مصدر من مديرية التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي، أن اختيار قاعات الامتحان يجري بعناية تامة، لتكون قريبة من أماكن سكن الطلبة، ومخدومة بالمواصلات لتسهيل عملية وصول الطلبة بالوقت المحدد، لافتا إلى أن جميع القاعات مجهزة وتم تأمينها بما يلزم من أجل توفير أجواء مناسبة للطلبة.
ويبلغ عدد المدارس في لواء الغور الشمالي 66 مدرسة، فيما يبلغ عدد مراكز عقد امتحان الثانوية العامة 7 مراكز، موزعة من منطقة الشونة شمالا ولغاية الكريمة جنوبا.

MENAFN05122023000072011014ID1107543196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث