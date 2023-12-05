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لغياب الصيانة.. شوارع خارج الخدمة خلال الشتاء بوادي الأردن

12/5/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن - تزداد معاناة السكان في وادي الأردن، مع بدء فصل الشتاء نتيجة تفاقم أوضاع الطرق الرئيسة والفرعية، في ظل غياب شبه تام لمشاريع الصيانة والتأهيل منذ سنوات.
ويؤكد عدد من المواطنين، أن معظم الشوارع الداخلية في غالبية مناطق الوادي مدمرة وتشكل خطرا على مستخدميها، لافتين إلى أن الأوضاع تزداد سوءا كل عام مع بداية فصل الشتاء بسبب كثرة الحفر والمطبات وتجمعات المياه.
وبين المواطن محمد العجوري من سكان منطقة الجوفة بلواء الشونة الجنوبية أن غالبية الطرق مدمرة بالفعل وتشكل تهديدا للسلامة العامة، لافتا إلى أن وجود الكثير من الحفر والمطبات يسبب معاناة حقيقية للأهالي خصوصا مع هطل الأمطار وتحول العديد من الطرق إلى برك من الطين والوحل ويصبح السير عليها شبه مستحيل.
ويشير إلى أن بعض الطرق تصبح خارج الخدمة، لكثرة الحفر والمطبات التي تفاقم أوضاعها مع بدء فصل الشتاء وغياب الصيانة الدورية، موضحا أن غياب مشاريع الصيانة والتأهيل منذ سنوات أسهم في تردي بنية الطرق بشكل كامل.
ويقول المواطن محمد العدوان "معظم طرق لواء الشونة الجنوبية الداخلية في مختلف البلدات مهترئة سواء بسبب العوامل الطبيعية أو بسبب عبث البعض من خلال حفر الشوارع، ما أدى إلى تدميرها على مدى السنوات الماضية".
وأضاف أن من المفترض أن يتم متابعة هذه الأضرار التي باتت تشكل قلقا للأهالي بشكل دوري وإجراء الصيانة اللازمة لها للحفاظ على سلامة بنيتها إلا أن البلدية لم تقم بذلك بحجة عدم وجود مخصصات.
ويبين محمد الجعارات من منطقة سويمة، أن غالبية الطرق الداخلية بحاجة لصيانة فورية، إذ لا يخلو أي طريق منها من الحفر الكبيرة التي تشكل خطرا على السلامة المرورية، موضحا أن اتساع الحفر والمطبات مع هطل الأمطار يزيد من المخاطر سواء على سائقي المركبات أو على المشاة.
ويلفت إلى أن استمرار هذه المشكلة يزيد من الأعباء على الأهالي نتيجة الأضرار التي تلحق بالمركبات خاصة وأن غالبية السكان من ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن غياب مشاريع الصيانة فاقم من حجم المشكلة، إذ أن عدم صيانة الحفر يؤدي إلى اتساعها وتآكلها حتى وصل الحال إلى أن معظم الطرق تقلصت سعتها نتيجة تآكل أطاريفها.
ويؤكد رائد العبادي من لواء ديرعلا أن غالبية الطرق الخارجية والداخلية الرئيسة بمسرب واحد دون أرصفة وأطاریف حمایة للمشاة، ما يزيد من خطورتها على المارة والمركبات، مضيفا أن أمطار الشتاء تفاقم من أوضاع الحفر التي تشكل مصائد خطيرة لمستخدمي الطريق وأحد أهم أسباب حوادث السير المميتة.
ويشخص المشكلة قائلا، "غالبية مناطق وادي الأردن تفتقر لبنية تحتية لتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يتسبب عادة بتشكل المستنقعات والتي تبقى لفترات طويلة أو جريانها والذي يتسبب بتآكل أطراف الطرق وتدمير بنيتها".
وزاد، "رغم المناشدات المتكررة بضرورة صيانة هذه الطرق إلا أننا لم نجد استجابة من البلديات والجهات المعنية".
ويشدد المواطنون على ضرورة تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل لكافة الطرق للحفاظ على سلامة المواطن والحد من الأضرار التي تلحق بهم، خاصة وأن بعض الطرق تحتاج إلى إعادة تعبيد بالكامل، وبعضها الآخر إلى عمليات صيانة.
ويعزو عدد من رؤساء البلديات تردي أوضاع الطرق إلى عدم وجود مخصصات كافية لطرح عطاءات صيانة وتعبيد، خاصة وأنه يوجد مساحات كبيرة من الطرق الفرعية والرئيسة.
من جانبه، يوضح رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان أن البلدية تعمل حاليا على تنفيذ مشروع فتح وتعبيد وصيانة عدد من الطرق بكلفة 635 ألف دينار، مضيفا أن العمل يستهدف الطرق الأكثر حاجة والطرق ذات الأولوية.
ويشير إلى أن البلدية وضعت خطة لمواجهة فصل الشتاء والحد من الأضرار التي قد تشكلها السيول ومجاري الأودية على السكان من خلال تنظيفها ووضع عبارات صندوقية وأنبوبية في بعض المناطق، إضافة إلى طرح عطاء لإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار في منطقة الروضة، لافتا إلى أن البلدية تعمل جاهدة للنهوض بالواقع الخدمي باللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.
وبين أن اتساع المنطقة جغرافيا وعدم توفر المخصصات اللازمة ساهما في تلف بعض الشوارع وانتشار الحفر في بعض المناطق، إلا أن أعمال الصيانة مستمرة حسب المخصصات المتوفرة، لافتا إلى أن تعبيد كافة الطرق الفرعية والرئيسة يحتاج إلى مخصصات ضخمة لا يمكن تأمينها بشكل كامل وفي آن واحد، خصوصا في ظل قلة الإيرادات الذاتية وارتفاع النفقات.

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