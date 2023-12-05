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جرش: انتشار الجدري الموسمي بين طلبة مدارس ونفاد الأدوية

12/5/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش – ساعات طويلة، يمضيها ذوو أطفال مصابين بالجدري الموسمي، بحثا عن علبة دواء في المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظات جرش، بعد أن نفدت الأدوية مع انتشار متزايد للمرض بين طلبة المدارس.
ولم يتوقف الأمر عند حد نفاد الأدوية في المرافق الصحية الحكومية، إذ صيدليات القطاع الخاص باتت هي الأخرى تواجه نقصا، وفق ما أكده أصحاب صيدليات خاصة.
هذا الواقع، يقره مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان، الذي قال لـ "الغد"، "طلبنا من وزارة الصحة تزويد المحافظة بأحد أهم العلاجات المستخدمة في علاج الجدري الموسمي، بعد أن نفدت كمية الأدوية المستخدمة من المراكز الصحية كافة، باستثناء بعض الأدوية البديلة المتوفرة، ومنها أدوية للحساسية وخافضات الحرارة ومضادات حيوية".
وأضاف الطحان، "أن مرض الجدري من الأمراض الموسمية التي تظهر في هذه الفترة كل عام، وتظهر حالات عدة في قرى وبلدات المحافظة، وينتشر المرض بين طلبة المدارس والأطفال كونه معديا وينتقل عن طريق المخالطة المباشرة بالمصابين".
وبين، "أنه تم طلب كميات أدوية من وزارة الصحة وسيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية فور وصولها، والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار العدوى ومن أهمها تعطيل طلبة المدارس المصابين، والحرص على النظافة الشخصية والتقليل من المخالطة وحصر الأعداد المصابة"، موضحا "أن فترة الإصابة تمتد ما بين 10-14 يوما".
وتسبب زيادة الطلب على أدوية الجدري في محافظة جرش بنفاد كافة الكميات المتوفرة في الصدليات الخاصة، وفق الصيدلانية أنوار الحراحشة، التي أكدت أن الطلب على الأدوية تضاعف عدة مرات منذ شهر ولغاية الآن.
وتعتقد الحراحشة أن زيادة الطلب تدل على وجود إصابات كثيرة، لا سيما وأن المرض معد، وينتشر بسهولة بين طلبة المدارس والأطفال، وهو من الأمراض الموسمية التي تنشط هذه الفترة.
وقال عصام العياصرة إنه بحث عن دواء لمرض الجدري في كافة المراكز الصحية والصيدليات في محافظة جرش من أجل علاج أبنائه المصابين، ولم يعثر على علبة واحدة، واضطر إلى التوجه للعاصمة من أجل شراء الدواء بعد إصابة 3 من أطفاله، وإصابة عدد كبير من زملائهم بالمدرسة وأقاربهم.
واعتبر أن توفير الأدوية من أولويات وزارة الصحة، خاصة بعد ظهور مئات الإصابات في بلدة ساكب، وغيرها من القرى والبلدات الأخرى نظرا لسهولة وسرعة انتقال العدوى.
وفيما لم تحصر الجهات المغنية عدد الإصابات، يتحدث الأهالي عن مئات الإصابات بين الأطفال، وغالبيتهم طلبة مدارس.
وقالت وعد العمور، إن عدد الإصابات بمرض الجدري الموسمي بين طلبة المدارس مرتفع، مقارنة بالسنوات الماضية، بينما الدواء اللازم غير متوفر في المراكز الصحية، ويضطر الأهالي إلى شرائه على نفقتهم الخاصة من الصيدليات التي نفد فيها الدواء ايضا، وبات العديد يتوجه للمحافظات المجاورة من أجل الحصول على العلاج.
وتتمنى أن يتم تمديد الفصل الدراسي الأول أسبوعين آخرين، لارتفاع معدل الفاقد التعليمي بين طلبة المدارس وحاجتهم إلى وقت أطول لضمان شرح كافة المواد التعليمية بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب.
وتؤكد على ضرورة ضبط العدوى في المدارس من خلال متابعة الإصابات وعدم مخالطتها للطلبة غير المصابين، والتشديد على النظافة الشخصية، ونظافة المدارس، كون عدد من المصابين ينتظمون بالدراسة ويخفون إصابتهم لتجنب التعطيل عن الدوام المدرسي وفقدان التعليم المنتظم.
بدوره، أكد مدير تربية جرش الدكتور إبراهيم المحاسنة "أن صحة الطلبة أولوية في وزارة التربية والتعليم وحال ظهور أي إصابة بين الطلبة، تقوم إدارة المدرسة وعلى الفور بالتواصل مع الكوادر الصحية لتقديم العلاج اللازم ورصد الإصابات وتعطيل المصابين لحين الشفاء التام والتشديد على النظافة الشخصية ونظافة المدارس لمنع انتشار العدوى".
وأوضح "أن متابعة الأمور الصحية في المدارس تتم بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الصحة لضمان توفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة".
وأكد، "أن الطالب المصاب يمنع حضوره إلى المدرسة ويغيب بعذر طبي، ويتم تعويض الفاقد التعليمي إما من خلال التعليم الإلكتروني أو التعليم المباشر في حصص الفراغ والأنشطة، لا سيما وأن العملية التعليمية تسير وفق خطة دراسية سنوية وحسب التقويم الدراسي".
يذكر أن مرض الجدري هو مرض معد ينقل من إنسان إلى آخر. ويمكن نقل الفيروس من خلال استنشاق قطرات صغيرة من اللعاب التي تنشر من فم المريض الى الهواء (مثل الإنفلونزا) أو من خلال الاتصال المباشر مع المريض ومحيطه. وتتسرب الفيروسات إلى جسم الإنسان عن طريق الجيوب المخاطية في الفم، والأنف، والعيون.
العدوى بالمرض عن طريق الشخص المريض ممكنة بعد ظهور الطفح الجلدي فقط عند هذا المريض . يكون خطر العدوى كبيرا في الـ 7-10 أيام الأولى من موعد ظهور الطفح الجلدي لأنه في هذه الفترة يتواجد الفيروس في لعاب المريض بكمية عالية. ومع تكون الدمامل ( التي تظهر بعد الطفح ) ينخفض خطر العدوى بشكل بارز، ولكن هناك خطرا معينا للعدوى ما دامت الدمامل قائمة.
ومرض الجدري، مرض معد ينتقل من شخص لآخر، يتميز المرض، من بين أمور أخرى، بطفح جلدي على شكل بثور سوداء، واليوم لا يمكن أن يحدث الجدري بشكل طبيعي لأن الفيروس المسبب للمرض قد انقرض.

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