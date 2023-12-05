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بطل الشتاء لعنة هل يروضها الهلال؟

12/5/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بعدما ضمن الهلال لقب بطل الشتاء لدوري روشن السعودي للمحترفين، فهل ينجح الزعيم في كسر اللعنة التي صاحبت اللقب؟.
وحصد الهلال لقب بطل الشتاء للمرة السادسة في تاريخه، وهو أكثر الفرق تتويجًا بهذا اللقب في تاريخ دوري المحترفين منذ

5 مرات
توج الزعيم بطلًا للشتاء في 5 مواسم سابقة، هي: 2010، 2011، 2018، 2019، 2021.
وفي المرات الـ5 الماضية توج الهلال بلقب المسابقة بنهاية الموسم في 4 مناسبات، بينما كان الاستثناء الوحيد موسم 2019 حين خطف النصر لقب المسابقة.
فشل آخر 7 مواسم
فشل بطل الشتاء في دوري المحترفين خلال آخر 7 مواسم، في التتويج بلقب المسابقة في 5 مرات. وفي أول 8 مواسم بعد تطبيق دوري المحترفين، مثّل لقب بطل الشتاء فألًا حسنًا لصاحبه، إذ تمكن من الفوز باللقب في نهاية كل موسم. وكان نصيب الهلال من تلك السلسلة لقبين فقط، عندما احتفظ بصدارة ترتيب الدوري حتى نهاية الموسم في 2010، و2011، لكن الحال تغير في المواسم الـ7 الأخيرة، فبدءًا من موسم 2017 لم يعد لقب بطل الشتاء ضمانًا لاعتلاء منصة التتويج في النهاية. ومثّل الهلال استثناءً لتلك القاعدة بعد أن توج بلقبي 2018، و2021، بينما فشل أي فريق آخر خلال نفس الفترة بالاحتفاظ بتفوقه، لكن الزعيم أيضًا فقد لقب موسم 2019 بعد أن تصدر الترتيب في الشتاء. وفي آخر موسمين، تصدر الاتحاد والنصر على الترتيب في الشتاء، لكن الهلال اعتلى منصة التتويج بنهاية 2022، وتوج الاتحاد في 2023.

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