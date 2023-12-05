بطل الشتاء لعنة هل يروضها الهلال؟

(MENAFN
- Al Watan) بعدما ضمن الهلال لقب بطل الشتاء لدوري روشن السعودي للمحترفين، فهل ينجح الزعيم في كسر اللعنة التي صاحبت اللقب؟.
وحصد الهلال لقب بطل الشتاء للمرة السادسة في تاريخه، وهو أكثر الفرق تتويجًا بهذا اللقب في تاريخ دوري المحترفين منذ
5 مرات
توج الزعيم بطلًا للشتاء في 5 مواسم سابقة، هي: 2010، 2011، 2018، 2019، 2021.
وفي المرات الـ5 الماضية توج الهلال بلقب المسابقة بنهاية الموسم في 4 مناسبات، بينما كان الاستثناء الوحيد موسم 2019 حين خطف النصر لقب المسابقة.
فشل آخر 7 مواسم
فشل بطل الشتاء في دوري المحترفين خلال آخر 7 مواسم، في التتويج بلقب المسابقة في 5 مرات. وفي أول 8 مواسم بعد تطبيق دوري المحترفين، مثّل لقب بطل الشتاء فألًا حسنًا لصاحبه، إذ تمكن من الفوز باللقب في نهاية كل موسم. وكان نصيب الهلال من تلك السلسلة لقبين فقط، عندما احتفظ بصدارة ترتيب الدوري حتى نهاية الموسم في 2010، و2011، لكن الحال تغير في المواسم الـ7 الأخيرة، فبدءًا من موسم 2017 لم يعد لقب بطل الشتاء ضمانًا لاعتلاء منصة التتويج في النهاية. ومثّل الهلال استثناءً لتلك القاعدة بعد أن توج بلقبي 2018، و2021، بينما فشل أي فريق آخر خلال نفس الفترة بالاحتفاظ بتفوقه، لكن الزعيم أيضًا فقد لقب موسم 2019 بعد أن تصدر الترتيب في الشتاء. وفي آخر موسمين، تصدر الاتحاد والنصر على الترتيب في الشتاء، لكن الهلال اعتلى منصة التتويج بنهاية 2022، وتوج الاتحاد في 2023.
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