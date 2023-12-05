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ضمك يطبق خطة الاتحاد

12/5/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، لاعبيه لمران رئيسي، استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيعتمدها للمواجهة. وطالب لاعبيه بتنفيذ الخطة المرسومة للقاء الصعب بكل دقة، خصوصا أنها تعتمد على الإغلاق الدفاعي، وتضييق المساحات أمام لاعبي العميد، ومن ثم الهجوم العكسي السريع.

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