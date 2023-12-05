ضمك يطبق خطة الاتحاد
التاريخ
12/5/2023 11:21:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، لاعبيه لمران رئيسي، استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيعتمدها للمواجهة. وطالب لاعبيه بتنفيذ الخطة المرسومة للقاء الصعب بكل دقة، خصوصا أنها تعتمد على الإغلاق الدفاعي، وتضييق المساحات أمام لاعبي العميد، ومن ثم الهجوم العكسي السريع.
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