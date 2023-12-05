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معيدي يحلم بذهب الكاراتيه

12/5/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد شغف ممارسة لعبة الكاراتيه ممثل جازان في دورة الألعاب السعودية، إلى رفع راية التحدي، وتحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في اللعبة، إذ جهزت 5 مراحل تدريبية اللاعب لخوض غمار المنافسة، وتحقيق الإنجاز. وخاض اللاعب عطية معيدي 5 مراحل إعدادية استمرت 6 أشهر، للمشاركة في دورة الألعاب السعودية. وأكد عطية معيدي أنه يشارك للمرة الأولى في الدورة، مشيرا إلى أنه يتسلح بطموح كبير لتحقيق المركز الأول.

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