معيدي يحلم بذهب الكاراتيه
التاريخ
12/5/2023 11:21:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) قاد شغف ممارسة لعبة الكاراتيه ممثل جازان في دورة الألعاب السعودية، إلى رفع راية التحدي، وتحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في اللعبة، إذ جهزت 5 مراحل تدريبية اللاعب لخوض غمار المنافسة، وتحقيق الإنجاز. وخاض اللاعب عطية معيدي 5 مراحل إعدادية استمرت 6 أشهر، للمشاركة في دورة الألعاب السعودية. وأكد عطية معيدي أنه يشارك للمرة الأولى في الدورة، مشيرا إلى أنه يتسلح بطموح كبير لتحقيق المركز الأول.
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