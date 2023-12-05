العروبة في محطة الخلود الصعبة

(MENAFN
- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ12 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مواجهات مهمة وصعبة، فعلى ملعبه يستقبل الباطن ((15 نقطة))، نظيره الترجي ((10 نقاط)) في لقاء مهم للطرفين الساعيين لتحسين وضعهما في سلم الترتيب. وفي الرس يتواجه على ملعب نادي الحزم، الخلود ((17 نقطة))، والعروبة ((27 نقطة))، في موقعة يريد من خلالها المضيف التقدم خطوة إلى الأمام، في ما يتطلع الضيف إلى مواصلة تصدره للدوري. ويستقبل العربي ((14 نقطة))، ضيفه الخطير الفيصلي ((20 نقطة))، على ملعب التعليم بعنيزة، في مباراة ينشد العربي من خلالها تحسين وضعه في سلم الترتيب، فيما يطمح العنابي إلى مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود.
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