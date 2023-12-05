القبض على 3 مقيمين يروجون الشبو والهيروين في جدة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (1.9) كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر و (220) جرامًا من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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