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السعودية تُقرّ غدا الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد - جريدة الوطن السعودية

12/5/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).

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