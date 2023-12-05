Wednesday, 06 December 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطبيقات VPN تهدد خصوصية وسرية بيانات المستخدم

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تباينت ردود أفعال ((تقنيين))، بين فوائد يمكن الاستفادة منها عند استخدام تطبيقات VPN ((الشبكة الافتراضية الخاصة))، ومخاطر استخدامها، ويجب الحذر منها، ومن بينها: فقدان خصوصية وسرية بيانات المستخدم، وكذلك تسرب البيانات المدخلة عبرها، ومنها قد يكون للجهة المالكة إمكانية الوصول إلى تلك البيانات والمواقع بكل يسر وسهولة، وتثبيت برامج خبيثة وفيروسات وأحصنة طروادة وبرامج ضارة أخرى في الجهاز، مع التحذير بالتوقف عن استخدام VPN في أي استخدام مرتبط بكلمات وأرقام سرية وبيانات حساسة، بينما في الحقيقة أن لها شركات عديدة منها الآمن ومنها من يهدف لجلب المعلومات ونحوه، لذلك وجب التمييز بين الشركات الآمنة والأخرى المشكوك في أمرها.
لغة التهويل
قال الخبير التقني فيصل الأنصاري: يتداول البعض، سواء التقنيين أو غيرهم خطورة استخدام الـVPN دون التطرق للتفاصيل وطريقة البحث عن بدائل أكثر أمان، وعادة ما تكون التحذيرات مغرضة من أجل ركوب موجة معينة، وفي الحقيقة يصعب تحديد الشركات الآمنة، ولكن لنقول ما هي الشركات التي تقدم خدمة الـVPN في السعودية؟، سنجد عدة شركات على رأسها شركات أمن المعلومات وشركات الاتصالات، لذلك كرأي شخصي فإن لغة التهويل التي تم استخدامها لغة سيئة تعزز التغييب عن المعرفة والتقدم في التكنولوجيا.
بدائل المزايا
شددوا خلال أحاديثهم، قد تكون مخاطر وأضرار وإزعاجات مثل هذه التطبيقات، تفوق المزايا بمراحل عديدة، ومن بين فوائدها، فهي وسيلة للوصول إلى العديد من المزايا في الإنترنت، والدخول إلى مواقع محجوبة أو غير مصرح بالدخول لها لغير المعنيين (وهنا تمثل جريمة معلوماتية)، وتشغيل خدمات، مؤكدين على ضرورة الأخذ بمبدأ: ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع))، لافتين إلى أن هناك بدائل في علوم وتقنيات الحاسبات الآلية للوصول إلى المزايا والإيجابيات، التي توفرها تطبيقات VPN.
تغيير العنوان على الإنترنت
أشار تقنيون إلى أن VPN يعمل على تغيير العنوان على الإنترنت IP إلى دولة أخرى، ويوهم المتصفح في فتح المواقع المحجوبة، بالإضافة إلى إخفاء IP، لكي لا يمكن تتبعه، وهي بمثابة أداة لتشويش البيانات الحقيقية واستبدالها ببيانات مجهولة، إذ إن IP تعتبر الهوية، ومن خلال يتم تحديد الارتباطات وملفات التعريف. أضافوا أن تطبيقات VPN المجانية، وهي الأكثر انتشارًا وتداولًا، وتحديدًا عند غير المتخصصين، فبالتالي هم الأكثر عرضة للمشاكل والإزعاجات وراء استخدامها، فهي الأكثر خطورة، ويجب الحذر منها، مضيفين أن هناك جهات مستفيدة منها، ومن غير الممكن تقديم خدمة مجانية، دون مردود إيجابي على مقدم الخدمة، ومن بينها تسرب كلمات أو أرقام السر والوصول إلى الصور ومقاطع الفيديوهات وغيرها إلى الجهة المالكة لهذه التطبيقات، وتعرضها للقرصنة، لا سيما وأن هذه التطبيقات تعمل في الأجهزة على مدار الساعة، لافتين إلى أن هناك تداول أخبار في الأسبوع الماضي إلى تسريب بيانات مستخدمين عبر تطبيقات VPN، وهذا الأمر كافيًا للحذر والتوقف عن استخدامها حالًا قبل فوات الأوان.
التطبيقات المدفوعة
أبانوا، أن بعض تلك التطبيقات ((المدفوعة))، تستخدم كوسيلة لتشفير البيانات الخاصة، وإخفاء الهوية، والقرصنة من خلالها صعب جدًا، وهي مستخدمة في بعض القطاعات، وهي غالبًا محمية، وتعتمد على برامج مكافحة فيروسات إضافية موثوق فيها، مع التأكيد على اختيار مزودي خدمة موثوق بهم، ومزودين خدمة محترفين، لضمان إخفاء أنشطة الإنترنت الخاصة وضمان أعلى مستوى من الأمان، ودعمًا فنيًا متخصصًا، وهناك شركات ومصارف تعمل بشبكات خاصة لها VPN، ومن مزاياها النقل الآمن للبيانات على شبكة الشركة، لاتصالها بخوادم خاصة وتستخدم أساليب التشفير للحد من خطر تسرب البيانات، فهي تمنع بقاء أي أثر لاستخدام الجهاز، وإيقاف الاتصال، عند انقطاع اتصال VPN الخاص بالشركة، ويمكن لـ VPN اكتشاف التوقف المفاجئ وإنهاء البرامج المحددة، مما يقلل من احتمال تعرض البيانات للخطر، علاوة على المصادقة الثنائية، وفحص كل من يحاول تسجيل الدخول، لزيادة صعوبة وصول أي أطراف أخرى إلى الاتصال بالشبكة.
هل شبكات VPN آمنة؟
الأمن للمؤسسات والعاملين عن بعد
تستخدم العديد من المؤسسات شبكات VPN لحماية بيانات الشركة حتى لا يتمكن أي شخص غير متصل بشبكتها من رؤيتها.
اتصال خاص على شبكة Wi-Fi العامة
على شبكة غير آمنة، يمكن لأي شخص رؤية معلوماتك الشخصية. يحمي اتصال VPN من ذلك عن طريق تشفير بياناتك وإخفاء هويتك.
الحماية ضد تتبع الطرف الثالث
شبكة VPN تستبدل عنوان IP الحقيقي الخاص بك بعنوان IP وهمي، مما يجعلك غير قابل للتتبع لمزود خدمة الإنترنت الخاص بك والمعلنين والمحتالين والدولة.
الحماية ضد الجرائم السيبرانية.
يساعد إخفاء عنوان IP وانتحال الموقع أيضًا على الحماية من سرقة الهوية وهجمات DDoS والأشكال الأخرى من الجرائم الإلكترونية.

MENAFN05122023000089011017ID1107543168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث