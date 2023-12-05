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الذكاء العاطفي

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) الذكاء العاطفي هو القدرة على فرز العواطف الداخلية الذاتية وحسن التعامل معها. وبما أن الإنسان عالم من المشاعر وقاموس المشاعر هو جزء كبير من حياتنا، فهذه المشاعر تملك قوة التحكم فينا فتجبرنا على خيارين لا ثالث لهما، إما أن ترفعنا للأعلى ونحقق النجاح والتميز أو تهوي بنا للأسفل. الذكاء العاطفي بمفهومه المبسط ينير معرفة العواطف وإداراتها بطريقة سليمة بحيث تخدم العلاقات الاجتماعية وترمم ما انهار منها.
يمكن القول بأن الذكاء العاطفي هو معاهدة سلام بين العقل والقلب بمعنى أنه عندما يكون العقل والعواطف في حالة اتزان تام لاتخاذ قرار سليم خال من المؤثرات الخارجية، لأن القرار إذا استند على العاطفة أصبح قرارًا عاطفيًا هشًا قابلًا للكسر، وإذا استند على العقل أو المنطق أصبح قرارًا شرسا فيه من الغلظة الشيء الكثير.
علماء النفس على مر العصور كانوا يبحثون عن نسبة النجاح الذي يمكن أن يحققها الإنسان استنادًا إلى مستوى ذكائه العقلي، إلى أن توصل العالم دانييل جولمان إلى معادلة غريبة وهي أن 80% من نجاح الانسان في الحياة يعتمد على الذكاء العاطفي و20% يعتمد على الذكاء العقلي- الأكاديمي-.
حسب ما توصل له دانييل لاكتساب الذكاء العاطفي وكيفية إدارته في شخصيتنا لا بد من خمس خطوات أساسية، وهي الوعي الذاتي بمعنى أن يعرف الإنسان عواطفه ومشاعره، ما الذي يفرحه وما الذي يغضبه، ماهي المبادئ والقيم والرسالة في الحياة، بعد فهم مكنون النفس نستطيع التعامل مع الذات وذلك عن طريق إدارة العواطف من أجل الوصول الى نتيجة معينة، بمعنى لو تولد عند شخص مشاعر غضب من موقف معين لا بد أن يعرف كيف يخرج نفسه من هذه البوتقة بأقل الخسائر وعدم خسران الطاقة الإيجابية الداخلية لأننا نحتاجها في المهارة الثالثة وهي التحفيز الذاتي لإثارة الدافعية، لأن الإنسان في حياته يحتاج الى حافز من الخارج ودافعية من الداخل، وكلما كان الدافع مشتعلًا داخل الإنسان سيدفعه نحو العمل والإنجاز بشكل أفضل، وستتدفق ثمراته في طريق النجاح. نخرج من دائرة النفس وننتقل إلى دائرة أوسع وهي الناس وتندرج تحت الذكاء الاجتماعي، وذلك عن طريق فهم الآخرين وادراك مشاعرهم. فيروى عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يستمع لمشاعر الناس بكامل الإصغاء ويلتفت لمن يكلمه ويعطيه كامل جسده، وهذا ذكاء عاطفي منه.
أخيرًا، كيفية إدارة العلاقات مع الآخرين وتبني الربح في كل علاقة بكل فطنة ووعي، فالقدرة على التحكم في العلاقات الشخصية والاجتماعية من سمات القياديين الذين يستطيعون إدارة المكان بأفضل طريقة وأقل عدد من المشاكل. فإذا تحققت هذه الخطوات الخمس فإن فرصة الإنسان في نجاحه أكثر من غيره.

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