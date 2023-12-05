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أرقام الهلال وقساوة الأهلي

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) قمة كروية جسدها الهلال في حضور جاره النصر بالجولة الـ15 لدوري روشن، وطغى النزال بين عدة أطراف، بداية بنجوم الفريقين الذين يشار إليهم بالبنان وصراع مدربين من بلد واحد (البرتغال)، فضلا عن تراشق جماهير وإعلاميي الفريقين عبر السوشيال ميديا، بينما غابت تصاريح الإداريين على غير العادة، ولم نشاهد تعليقا قبل المقابلة أو بعدها، وجاءت التحليلات الفنية من المختصين جميعها تشير بأصابعها لتفوق الهلال العناصري عبر الإسترتيجية التي رسمها المدرب جيسوس الذي سجل نجاحا غير عادي على ابن جلدته كاسترو، الذي ظهر في هذه المباراة بصورة لا تليق بتاريخه، حيث تحول لحكم تقنية متنقل عبر جواله، يذهب هنا ويعود هناك، ويناقش الحكم بصورة تدعو للشفقة، وفي المقابل كان جيسوس رابط الجأش وواثق في قدرات لاعبيه والأسلوب الفني الذي رسمه، ليحسم فريقه المواجهة بالثلاثة، وكان هذا الرقم يفترض أن يكون حصيلة الشوط الأول عطفا على الفرص المؤكدة التي لاحت لسالم ومالكون والمرمى خالٍ، بينما في الشوط الثاني ترك الهلال الاستحواذ، وتفرغ للضغط العالي، والبناء المتنوع، وسجل ثلاثة أهداف في النصف الأخير من الحصة الثانية، والرابع لا أعلم كيف ضاع من قدم مالكون.
ردة فعل الكثير من النصراويين ذهبت كالعادة لحكم المباراة، وهي صورة باتت غير مقنعة، وعفى عليها الزمن، واللافت خلال مجريات اللقاء المباراة الخاصة بين قلب الأسد للهلال البليهي وأسطورة النصر كريستيان، وتفوق ((أبو هادي)) في كل شيء، لكن الحكم أشهر له البطاقة الحمراء في الرمق الأخير إثر الخلاف على الحركة التي كان يطل فيها من فتحات شباك المرمى للجماهير الصفراء التي تقف في ذلك المكان، وهي الطريقة نفسها التي سبق أن فعلها لاعب النصر تاليسكا، ومرت مرور الكرام.
الطرد لم يكن له مبرر، وتقبل الزعماء الموقف بصمت مطبق، لكي لا يفسدوا فرحتهم، وبرهنوا من خلال اللقاء تفوقهم الواضح على الجميع، وتحديدا من يستحوذ عليهم صندوق الاستثمارات، فقبل النصر كان الضحية الاتحاد مرورا بالأهلي، الذي قدم مباراة غير عادية أمام أبها، وتمكَّن بأدائه الجيد والتنظيم الرائع من اكتساح فخر الجنوب بستة أهداف، كانت قابلة للزيادة.
هذه النتيجة والمستوى يؤكدان أن قلعة الكؤوس له رأي آخر في القسم الثاني من الدوري، وهناك أمر آخر أنه رد الخسارة التي تلقاها من أبها في مسابقة الكأس، وكأنه يعاقب بقسوة من تسبب في خروجه منها.
نعود للهلال والنصر، حيث وسّع كبير الرياض الفارق لسبع نقاط، وقد تتضاعف المسافة على اعتبار أن النصر سيلاقي الاتحاد المدجج بالنجوم، والطامح لأخذ مقعد متقدم في سلم الكبار. وإذا ما أراد لاعبو الهلال الحفاظ على قمتهم والبون الشاسع فعليهم أن يلعبوا كل مباراة وكأنها نهائي، وعدم التهاون بالخصوم.
اللافت أن لاعبي الهلال خلال أربعة أيام سجلوا عدة أرقام قياسية: تحقيق خمسة عشر فوزا متتاليا، وهذا لم يسبق أن رسمه فريق سعودي، وكسر طوق المكاسب النصراوية التي تتوالى، وتلقينهم أكبر خسارة بالدوري، وتسجيل خمسة مكاسب متوالية في المشوار الآسيوي، علاوة على عدد الأهداف التي أودعها مهاجم الهلال وأفضل لاعب في القارة الآسيوية سالم الدوسري بتسعة عشر هدفا آسيويا، وهو رقم لم يسبق أن جسده لاعب سعودي في مثل تلك المسابقات.

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