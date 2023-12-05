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العناصر الدينية في فلسفة أفلاطون

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أشار الكاتب البريطاني ( آلان دو بوتون) في كتابه الغني عن التعريف ((عزاءات الفلسفة)) للقدرات الخارقة للفلسفة ومعجزاتها لأنها تجعلنا نفكر بشكل استثنائي بعيدًا عن الفكر السائد لدى القطيع -حسب تعبيره- في حديث أقرب للدعاية منه للطرح المنهجي. يقول بوتون: ((وسيبدو من غير المعقول أن يكون مجتمعنا مخطئًا على نحو فادح في معتقداته، وأن نكون نحن -في الوقت ذاته- الوحيدين الذين أدركوا الحقيقة. إننا نخمد شكوكنا ونتبع القطيع لأننا عاجزون عن اعتبار أنفسنا روادًا في اكتشاف حقائق لا تزال صعبة ومجهولة حتى الآن. ومن أجل المساعدة في تجاوز خنوعنا، نلجأ إلى الفيلسوف)).
الاقتباس الذي طرحناه لكاتب مهم ومؤثر وتحظى كتبه بانتشار واسع يمثل وجهة نظر سائدة عن الفلسفة يروج لها أنصار الفلسفة حول العالم، فالكاتب يؤكد مرارًا على تجاوز سلطة الأفكار السائدة ولكنه وقع - للأسف - فيما حذر منه. فالاعتقاد أن الفلسفة تمنحنا معجزة التفكير الناقد وربطها بالشك المنهجي الذي يضع الأفكار السائدة على طاولة النقد، لا تخرج عن دائرة الفكر السائد، فالفلسفة كما هو سائد تساعدنا على هدم الأفكار السائدة والمعتقدات الموروثة وتساعد على بنائها من جديد. كتاب ((عزاءات الفلسفة)) يفتقر للعلمية رغم انتشاره الواسع، فالكاتب يتحدث بلسان المعلن لا بلسان المثقف أو الباحث الجاد، ولم يخرج إطلاقًا عن الأفكار السائدة المتعلقة بالفلسفة، فهو يتعامل معها باعتبارها خروجًا عن المألوف، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.
الفيلسوف حسب اعتقاده يساعدنا على فهم الحقيقة، فالمجتمع بأكمله مخطئ ويعتنق أفكارا خاطئة يرثها دون تفكير أو تمحيص، بعكس الفيلسوف صاحب النظرة الثاقبة الذي يحتكر حقيقة الكون ونشأته وعلاقته بالنفس والإنسان. لأنه أدركها بعد المرور بحالة شك طويل ومراجعة مستمرة، فالفيلسوف حسب (بوتون) لا ينطق عن الهوى لذلك هو الرجل المناسب القادر على مساعدتنا كي نتجاوز عجزنا وضعفنا أمام حقائق الكون. في الكتاب قدم بوتون قصة سقراط الدرامية ومحاكمته المأساوية وهو يواجه بشجاعة منقطعة النظير خصومه أصحاب الفكر السائد والرجعي، وبعد ذلك يحكي قصة تلاميذه وهم يبكون بحرارة بعد الحكم عليه بالإعدام بتناول سم الشكران. وكيف أصبح بعد هذه الحادثة المأساوية أول شهيد للفلسفة. قصة إعدام سقراط واحدة من القصص الملهمة لأنصار الفلسفة والمنسوجة من وحي الخيال، وتعد من أقوى الدعايات التي تسعى لتقديم الفلاسفة وكأنهم مناضلين في سبيل الحقيقة.
سنتحدث اليوم عن تلميذ سقراط الأول، على افتراض أن سقراط شخصية حقيقية وليس مجرد شخصية متخيلة حالها حال شهرزاد التي تعامل أحيانًا وكأنها شخصية حقيقية قضت حياتها ناشطة نسوية ومناضلة في سبيل حقوق المرأة. أفلاطون صاحب ((نظرية المُثُل)) وهي كما نعلم تمثل حجر الأساس في فلسفته. فهل كان الاعتقاد بوجود عالم المُثُل سائدًا ومتوارثًا أم هي نظرية عقلانية أسسها أفلاطون بعد مراجعة الأفكار السائدة في مجتمعه؟ لم تكن نظرية المُثُل مستقلة عن أي تأثيرات أو عناصر دينية ذات طابع عقدي، بل هي أساسًا عقيدة دينية مستلهمة من شرائع سماوية عاصرها أفلاطون أو سبقت عصره. وإن كانت العناصر الدينية المضمنة في نظرية المُثُل محرفة أو بعيدة عن تأويلها السماوي الصحيح.
نريد أن نصنع مقاربة ونبحث عن المفهوم الديني السماوي الذي استلهم منه أفلاطون مفهومه عن (عالم المُثُل) وهو عالم المعرفة الأزلي، عالم لا تدركه الحواس لأنه أسمى من العالم المحسوس، ولأنه يحوي كل المعاني الكلية. وما نشهده في العالم المحسوس ليس إلا انعكاسًا مشوها يعكس حقائق جزئية غير واضحة أو حقائق وهمية ومتخيلة، لما هو موجود في عالم المُثُل من حقائق كلية وخالدة. عالم حقيقي توجد فيه كل الأشياء المتصفة بالكمال. في كتابه (شرح فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن عربي) يقول عفيف الدين التلمساني في شرحه لإحدى حكم ابن عربي: ((إن الحق تعالى اقتطع قطعة من نوره بسيطة لا صورة فيها وسماها القلم الأعلى وهي، والله أعلم، التي تسميها الحكماء العقل الأول الذي زعموا أنه أول صادر عنه تعالى وسماه شبحًا للعالم لأنه مبدأ العالم، ومعنى لا روح فيه، أنه تعين أول ومن شأن القدرة الإلهية أن كل ما استعد لشيء تعلق به من الصور، ما هو روح له بحسب استعداده، فإن ذلك الشبح المشار إليه هو القلم الأعلى وأنه استعد أن يظهر فيه روح تخصه، وتلك الروح هنا هي اللوح المحفوظ)).
التلمساني هنا، بقصد أو دون قصد، كان يفسر ويشرح عالم المُثُل الأفلاطوني أو العالم الشبيه لعالم المُثُل، ونحن هنا نريد أن نتعرف على الجذور الدينية لنظرية المُثُل. فقد أشار التلمساني للوح المحفوظ وهو مصطلح في العقيدة الإسلامية ومذكور في القرآن الكريم، ويبدو وكأنه مقارب معرفيًا لما يسميه أفلاطون بعالم المُثُل حتى بعد التحريف والإضافات التي تعرض لها في المجتمع اليوناني الذي لم يكن بمعزل عن أي شرائع سماوية، وبالتالي فإن الفلسفة كانت مجمل نتاجهم الفكري في الدفاع عن عقائدهم الدينية ومحاولة تأويلها وترسيخها. أفلاطون في واقع الأمر لم يخرج عن الأفكار السائدة بل يتبناها ويكافح عنها. وما ينطبق على أفلاطون ينطبق على سائر الفلاسفة عبر التاريخ.

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