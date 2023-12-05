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صك الإرضاع والنسب في أول مؤتمر من نوعه

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) لم اسمع عن أحكام الرضاعة كما سمعت،في مؤتمر دولي عن (الرضاعة الطبيعية) هو الأول من نوعه يُعقد قي السعودية. فكيف لأم تُرضع طفلا دون أن تلد، من هو صاحب الحليب! لا أحد، لأنه حليبٌ مُستحث تمّ إدراره بوسائل طبية.
ولأن الطبيب لابد أن يتفقه في الدين بينما لا يستوجب على الفقيه أن يتفقه في الطب، عرفنا أن الرضاعة من الحليب الُمستحث لها حكم الرضاعة التلقائية. يصبح زوج الأم التي أرضعت من حليب تمّ تحفيز إنتاجه أبًا للرضيع المُحتضن، والأهل أهله، لا فرق بين ما أفرزته الطبيعة وما تمّ تحفيزه. رغم أن أستاذة الفقه كانت تردد " أننا لا نملك اللغة نفسها، فلربما يصعب فهمي كما استعصّى عليّ فهمكم (تعني اللغة العلمية)" ، بينما هناك مساحة واسعة من الفهم المتبادل بين الفقيه والطبيب، ولولا ذلك لم تكن هناك شروط لعدة إجراءات طبية لتتوافق مع الأحكام الدينية.
من الجلسة الفقهية، إلى جلسة أبحاث علمية، طرحت العلاقة بين الرضيع والمرضعة، وهل بالفعل يتأثر الرضيع بمرضعته! وإن كان، فلماذا؟ ولماذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ وإن فكرنا أن كل حليب مشترك له الحكم نفسه سيصبح كل الأطفال الذين يشربون نوع الحليب نفسه إخوة.
تعددت شركات الحليب والمحتويات واحدة، لكن حليب الأم مختلف لأنه سائل بيولوجي حي، يحتوي على خلايا جذعية وحمض نووي دقيق microRNA، ينقل صفات وراثية من الأم المرضعة إلى الرضيع وإن لم تكن حملت به وولدته، لذلك اختيار المرضعة مهم، لأن شيئاً منها ستورثه لهذا الصغير، ولذات السبب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأنهم يشتركون في الحمض النووي الذي نُقل عن طريق الرضاعة.
ولأن نجاح الرضاعة الطبيعية يبدأ من المستشفى والمنشأة الصحية، كان لابد من مناقشة تطبيق الخطوات العشر للمستشفيات صديقة الطفل التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، وطُرحت تجارب عديدة من بلدان مختلفة حول العالم. لم تكن منشآتنا الصحية بعيدة عن الهدف، فلدينا 43 منشآة صديقة للطفل ونطمح أن نقول يومًا أن كل منشآتنا الصحية هي صديقة للطفل، والحلم الأعظم أن تكون وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة هي أيضًا صديقة للطفل، ليكون حليب الأم هو الأكثر استخدامًا فيها، بالذات ونحن نعرف أنهم الأقل مناعة والأكثر ضعفًا، ولكن ماذا يحدث لو تبرعت سيدات آخريات لهؤلاء الخُدّج إذا تعذر ذلك على أمهاتهم. نسجل أسماءهن، يتعرف عليها الأهل، يتم فحصها والتأكد من سلامتها، وإن كانت مرضعة واحدة لكل طفل، حفاظًا على النسب بعد ذلك. ناجز أضافت لمنجزاتها صك الإرضاع يمكن إخراج الصك لكل مرضعة، بنوك الحليب البشري لا تتناسب مع مفهومنا الإسلامي، لكن التبرع بالحليب أحد حلول قلة معدل الرضاعة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، طُرحت في المؤتمر تجارب عديدة في هذا المجال، أجد التبرع بالحليب يوازي التبرع بالمال فكلاهما يسد الحاجة.
ناقش المؤتمر الذي نظمته (جمعية الرضاعة الطبيعية )، وشارك فيه خبراء محليون ودوليون مواضيع شائكة في الرضاعة الطبيعية من الناحية الدينية بواسطة خبراء مختصين بالفقه والشريعة، إمكانية تدريس مادة عن الرضاعة الطبيعية لطلاب كليات الطب والكليات الصحية، لرفع الوعي لديهم بأهمية الرضاعة الطبيعية والموانع الحقيقية لها، ليعرفوا مثلًا أن ليس كل مضاد حيوي يتعارض مع الرضاعة الطبيعية، وأن يرقان المواليد لا يستوجب إيقاف الرضاعة وإعطاء حليب صناعي.
جمعية الرضاعة الطبيعية رغم حداثة عمرها استطاعت أن تجمع هذا الكم من الخبراء ومن دول مختلفة، لأنها وضعت الهدف مبكرًا، تريد أن تصل للمجتمع وأن يصلوا إليها، وخرجت بتوصيات عديدة أهمها:
إدراج مادة علمية عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها في المناهج الدراسية للجنسين، وللبنات إدراج طرق الرضاعة الطبيعية،ضم استشارات الرضاعة الطبيعية لـ 937، توفير حضانات في أماكن عمل السيدات بسعر رمزى، إنشاء تطبيق للإبلاغ عن مخالفات النظام السعودي لتداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، زيادة إجازة الأمومة وكفالة حق المرضع في قانون عمل المرأة، منح أو زيادة إجازة المولود للأب،
إدراج مؤشرات الرضاعة الطبيعية ضمن مؤشرات الجودة وتأهيل المرافق الصحية (سباهي)، استحداث مسمى وظيفي استشارى رضاعه طبيعية في الكادر الصحي لأهمية دوره، واعتماد برتوكول للاسترضاع في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.

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