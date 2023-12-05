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منهجية سعودية راسخة لترقية حقوق الإنسان

12/5/2023 11:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يحتفل العالم يوم الأحد المقبل العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان قطعت المملكة العربية السعودية خطوات متواصلة في مسار ترقية هذه الحقوق، وجعلها جزءا من ثقافة المجتمع وترسيخها بين الأجيال الجديدة وتضمينها في المناهج التعليمية، بعد أن أصبحت قضية أساسية يوليها المجتمع الدولي عناية كبرى، وتتمسك مؤسساته العدلية بفرض مراعاتها على كافة الدول والمؤسسات والجماعات.
وشهدت هذه القضية تطورات متواصلة خلال العقود الماضية، تكلّلت بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ليكون خطوة تاريخية أساسية في منظومة الجهود العالمية التي تضمن حقوق جميع البشر وصياغتها في وثائق مكتوبة، بعضها استرشادي كالإعلانات والمدونات وقواعد السلوك، وبعضها ملزم كالاتفاقيات الدولية.
ومع التسليم بأن بعض الدول العظمى تمارس ضغوطا مكثفة لأهداف واعتبارات سياسية على المنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حتى تغض الطرف عن بعض الانتهاكات والتجاوزات، إلا أن ذلك لا يصبح مبررا للاستمرار في تلك الخروقات، وتظل استثناءات وليست قاعدة، وقد يكون ذلك التغاضي مؤقتا وليس بصورة دائمة، فالحقيقة المؤكدة وشواهد التاريخ تثبتان أن من يستطيع الهروب اليوم من مسؤولياته عن تلك الانتهاكات سيجد نفسه حتما عرضة للمساءلة عنها في أي لحظة ومهما طال الأمد.
بنظرة سريعة على الواقع المحلي في المملكة نجد أن السعودية قد أولت هذه القضية ما يناسبها من الاهتمام والرعاية وحرصت عليها منذ توحيدها، فقد أبدت التزاما واضحا بحقوق الإنسان، وعملت على تعزيزها، وتشددت في مراعاتها وفرض احترامها لأنها من صميم ما جاءت به الشريعة الإسلامية التي اتخذتها دستورا ونظاما للحكم، وباتت صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الواسع وتعزيزها ومنع التغول عليها واقعا على الأرض تعزّزه الأحداث وتؤكده الشواهد.
وحفلت نصوص النظام الأساسي بالعديد من المواد التي تؤكد ذلك، فالمادة (8) توضح أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة بين الناس، فيما أكدت المادة (26) أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية. وبدورها أوضحت المادة (36) أن تقوم الدولة بتوفير الأمن لجميع المواطنين والمقيمين، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. كذلك تشير المادة (37) على حرمة المساكن وعدم دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في حالة معينة يبينها النظام، كما تشدد المادة (38) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نظامي.
ورغم أن تلك الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة ارتبطت بالمملكة منذ إعلان قيامها، حيث تم سن القوانين والأنظمة، وكان ذلك هو المدخل الرئيسي للنهضة وتطبيقا فعليا لقاعدة أن العدل هو أساس الملك، إلا أن ما تشهده حاليا في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضيده وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - يمثل فصلا مشرقا ومسيرة استثنائية في هذا السياق، لا سيما بعد إقرار رؤية المملكة 2030، حيث تشهد بلادنا ولله الحمد ثورة تشريعية متكاملة الأركان كان لها عظيم الأثر في تعزيز هذه المبادئ وترسيخها وصيانتها.
فخلال السنوات الماضية نالت هذه القضية اهتماما متزايدا، وبذلت القيادة السعودية والجهات ذات الصلة جهودا كبيرة لأجل ترقيتها، والتناغم مع الموجّهات العالمية ذات الصلة. ومنذ إقرار الرؤية وحتى الآن تم إصدار 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان، وأصبحت السعودية بين 36 دولة أكملت الإيفاء بتعهداتها من جملة 197 دولة في العالم.
ومما يميز هذه المساعي أنها لا تقتصر على الجهد الحكومي فقط، بل إن منظمات المجتمع المدني أصبحت شريكة في تعزيز هذه القيم لترسيخها ضمن ثقافة المجتمع، حيث تتكامل الجهود لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وتقوم هذه المنظمات بأدوار رائدة تستكمل الجهود الحكومية وتدعمها وتعزّزها، وقد أثبتت تلك المنظمات جدارتها وأهليتها للقيام بالأدوار المرجوة منها.
كذلك فإن مما يثير الإعجاب هو الرؤية المتكاملة التي تتبعها المملكة، فبينما تتواصل الطفرة التشريعية الهائلة التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي، فإن هناك تجاوبا منقطع النظير تبديه المؤسسات المختصة مع توصيات الآليات الدولية، وهو ما يتجلى في كون السعودية هي أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبُّع تنفيذ تلك التوصيات، وهذا يؤكد أنها عازمة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الطوعية. ويأتي ذلك متوافقا مع الرغبة الجادة النابعة من شعبها في التطوير المستمر لأدوات وآليات حقوق الإنسان الوطنية، وتفعيل الشراكة مع القطاع غير الربحي.
ولعل أبرز الخطوات التي عملت عليها بلادنا خلال الفترة الحالية ما يمكن أن نطلق عليه ((مأسسة حقوق الإنسان))، وجعل أنظمة الدولة تتكامل في صيانة هذه الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فما تحقق للمرأة السعودية من إنجازات في هذا العهد أصبح مصدر فخر واعتزاز لكل السعوديين.
وبالتأكيد فإن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال كان نتيجة لعمل جاد وجهود متواصلة شاركت فيها كل الجهات ذات الصلة، بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة التي لا تكف عن استشراف مستقبل أفضل في كل المجالات، مع سعي حثيث متواصل لاحتلال مراتب أكثر تقدما، ومواصلة للسير في الطريق الذي رسمته رؤية 2030، لتصبح المملكة هي الدولة الأكثر ريادة على مستوى العالم في مجال حقوق الإنسان.

MENAFN05122023000089011017ID1107543163

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