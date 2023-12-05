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الصليب الأحمر: دعم المملكة لغزة أنقذ الأرواح

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني أن الوضع الحالي في غزة لا يقل عن كونه كارثيًا، وهذا أمر يشاهد يوما بعد يوم، وبفضل الدعم الكبير الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة أصبحت اللجنة قادرة على القيام بعملها في عديد من مستشفيات القطاع، ومكنها من دعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والجراحية الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي بعد لقائه مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض.
فرق طبية
قال روبرت مارديني: ((إن لدى اللجنة فرقًا طبية تعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء وطواقم التمريض الفلسطينية، وتنقذ الأرواح كل يوم، وإن اللجنة شاهدت مرضى بجروح خطرة جداً، كما أنه يصل إلى المستشفيات الآلاف من المصابين بجروح خطرة وبحروق وإصابات معقدة ومروعة، وأن الدعم الكبير الذي قام به مركز الملك سلمان للإغاثة ساعد اللجنة على إنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية في قطاع غزة في ظل هذه الظروف السيئة للغاية)).
وأضاف مارديني أن شراكة اللجنة مع المركز تنمو باستمرار مع مرور الوقت، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي بدأت في عام 2015 عندما أُنْشِئ مركز الملك سلمان للإغاثة.
شراكة متميزة
أفاد مارديني بأنه في كل لقاء مع الدكتور الربيعة، نستعرض الأعمال والأنشطة الإنسانية الجديدة المشتركة بين الجانبين، فمنذ سبعة أشهر كنا نوحد الجهود بشأن الوضع المأساوي الذي حدث بالسودان، وكنا ندعم أيضًا المستشفيات، ونوفر الرعاية الصحية في ظروف صعبة للغاية.

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