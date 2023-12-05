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الهداف ينعش الكوماندوز

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اقتراب عودة لاعب الاتفاق الفرنسي موسى ديمبيلي، إلى صفوف الكوماندوز قبل مواجهة الشباب في الجولة المقبلة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في عضلات الفخذ، وغاب على إثرها خلال الجولات الـ6 الماضية من الدوري.
وبدأ اللاعب ملامسة الكرة، وسيواصل التدريب بشكل انفرادي قبل أن يدخل التدريبات الجماعية بعد خضوعه لاختبارات لياقية وطبية، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مباراة الشباب.
وتعرض ديمبيلي، لإصابة خلال مواجهة الاتفاق أمام الفتح ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.

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