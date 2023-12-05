الهداف ينعش الكوماندوز

(MENAFN
- Al Watan) اقتراب عودة لاعب الاتفاق الفرنسي موسى ديمبيلي، إلى صفوف الكوماندوز قبل مواجهة الشباب في الجولة المقبلة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في عضلات الفخذ، وغاب على إثرها خلال الجولات الـ6 الماضية من الدوري.
وبدأ اللاعب ملامسة الكرة، وسيواصل التدريب بشكل انفرادي قبل أن يدخل التدريبات الجماعية بعد خضوعه لاختبارات لياقية وطبية، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مباراة الشباب.
وتعرض ديمبيلي، لإصابة خلال مواجهة الاتفاق أمام الفتح ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.
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