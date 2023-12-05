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الإصابات تزعزع النموذجي

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الفتح الذي يستعد لمواجهة الحزم، غدا، لحساب الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين من موجة إصابات أفقدته 8 من نجومه، بعد عودتهم من التوقف الدولي، إذ أصيب دجانيني تفاريس في العضلة الخلفية، بينما تعرض كريستيان تيو لكسر في إصبع القدم، وتمزق في أربطة العضلة الأمامية، ويخضع المغربي مراد باتنا للعلاج بعد إصابته بالعضلة الخلفية، وينفذ نوح الموسى برنامجا علاجيا مكثفا، ليلحق مجددا بتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، فيما يواصل ثنائي الدفاع سعيد باعطية وزياد الجري العلاج من إصابة واحدة في مفصل القدم. ويخضع المدافع البلجيكي جايسون دينايير للعلاج من إصابة العضلة الخلفية، بينما أصيب حارس مرمى الفريق وليد العنزي بالعضلة الأمامية.

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