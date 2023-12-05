الإصابات تزعزع النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) يعاني الفتح الذي يستعد لمواجهة الحزم، غدا، لحساب الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين من موجة إصابات أفقدته 8 من نجومه، بعد عودتهم من التوقف الدولي، إذ أصيب دجانيني تفاريس في العضلة الخلفية، بينما تعرض كريستيان تيو لكسر في إصبع القدم، وتمزق في أربطة العضلة الأمامية، ويخضع المغربي مراد باتنا للعلاج بعد إصابته بالعضلة الخلفية، وينفذ نوح الموسى برنامجا علاجيا مكثفا، ليلحق مجددا بتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، فيما يواصل ثنائي الدفاع سعيد باعطية وزياد الجري العلاج من إصابة واحدة في مفصل القدم. ويخضع المدافع البلجيكي جايسون دينايير للعلاج من إصابة العضلة الخلفية، بينما أصيب حارس مرمى الفريق وليد العنزي بالعضلة الأمامية.
MENAFN05122023000089011017ID1107543160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.