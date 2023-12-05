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الحربي يعود لليث

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم الظهير الأيسر للشباب، الدولي متعب الحربي، في تدريبات الليث، بعد إتمام برنامجيه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي عاناها خلال الفترة الماضية. وجاءت عودة اللاعب مجددا للتدريبات لتمنح مدرب الفريق، الكرواتي إيغور بيسكان، خيارا جديدا في منطقة الظهير الأيسر التي عانى غياب عناصرها خلال الفترة السابقة، مما أضطره إلى إشراك الظهير الأيمن حمد اليامي في هذه الخانة.

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