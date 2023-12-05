الحربي يعود لليث
التاريخ
12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) انتظم الظهير الأيسر للشباب، الدولي متعب الحربي، في تدريبات الليث، بعد إتمام برنامجيه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي عاناها خلال الفترة الماضية. وجاءت عودة اللاعب مجددا للتدريبات لتمنح مدرب الفريق، الكرواتي إيغور بيسكان، خيارا جديدا في منطقة الظهير الأيسر التي عانى غياب عناصرها خلال الفترة السابقة، مما أضطره إلى إشراك الظهير الأيمن حمد اليامي في هذه الخانة.
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