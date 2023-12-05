الشتوية تجبر النصر على الصباحية

(MENAFN
- Al Watan) غيرت إدارة النصر موعد تدريبات العالمي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تغيير أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وخضوعها للزراعة الشتوية ابتداءً من أمس حتى نهاية ديسمبر الجاري، حيث ستنتقل التدريبات إلى الملعب الرديف خلال تلك الفترة.
واعتمدت إدارة النادي الفترة الصباحية موعدًا لتدريبات الفريق الأول، وخصَّصت الفترة بين الـ3 عصرا و الـ7 مساء للشباب والبراعم تحت 13 عاما، بينما تقام تدريبات البراعم تحت 15 عاما على ملعب حرس الحدود في الرياض، الذي سيحتضن عددا من مبارياتهم.
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