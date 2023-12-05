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الشتوية تجبر النصر على الصباحية

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) غيرت إدارة النصر موعد تدريبات العالمي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تغيير أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وخضوعها للزراعة الشتوية ابتداءً من أمس حتى نهاية ديسمبر الجاري، حيث ستنتقل التدريبات إلى الملعب الرديف خلال تلك الفترة.
واعتمدت إدارة النادي الفترة الصباحية موعدًا لتدريبات الفريق الأول، وخصَّصت الفترة بين الـ3 عصرا و الـ7 مساء للشباب والبراعم تحت 13 عاما، بينما تقام تدريبات البراعم تحت 15 عاما على ملعب حرس الحدود في الرياض، الذي سيحتضن عددا من مبارياتهم.

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