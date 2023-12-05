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مذكرة تفاهم قطرية - سعودية

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع الدورة السابعة لمجلس التنسيق السعودي - القطري.
ورحب أمير قطر، في مستهل الاجتماع، بولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر، بينما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وشهد ولي العهد وأمير دولة قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

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