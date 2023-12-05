Wednesday, 06 December 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرحلة دموية جديدة تواجهها غزة

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف العدوان الإسرائيلي قصفه على ثاني أكبر مدينة في غزة وما حولها وأرسلت سيارات الإسعاف والسيارات الخاصة مسرعة إلى مستشفى محلي لنقل الجرحى في مرحلة دموية جديدة من الحرب.
وتحت ضغط الولايات المتحدة لمنع وقوع مزيد من الخسائر البشرية في الصراع مع حماس، تقول إسرائيل إنها أصبحت أكثر دقة مع توسيع هجومها على جنوب غزة بعد محو جزء كبير من الشمال، لكن الفلسطينيين يقولون إنه لا توجد مناطق يشعرون فيها بالأمان، وعديد منهم ويخشى أنهم إذا غادروا منازلهم فلن يسمح لهم بالعودة أبداً.
وقد أدى القصف الجوي والهجوم البري بالفعل إلى نزوح ثلاثة أرباع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم - كما أن الأوامر الجديدة بإخلاء المناطق المحيطة بخان يونس تضغط على الناس في مناطق أصغر من أي وقت مضى في الشريط الساحلي الصغير بالفعل.
150 دبابة
وأظهرت صور الأقمار الصناعية نحو 150 دبابة وناقلة جند مدرعة ومركبات أخرى إسرائيلية على بعد أقل من 6 كيلومترات (4 أميال) شمال قلب المدينة.
وأمرت إسرائيل بإخلاء شامل لشمال قطاع غزة في الأيام الأولى للحرب ومنعت من غادروا العودة. وفي الجنوب، أمرت الناس بالخروج من نحو عشرين حيًا في خان يونس وما حولها. وقد أدى ذلك إلى تقليص المساحة التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها في وسط وجنوب غزة بأكثر من الربع.
وقال لين هاستينغز، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية،: ((لا يوجد مكان آمن في غزة، ولم يعد هناك مكان نذهب إليه)). ((الشروط المطلوبة لتوصيل المساعدات لشعب غزة غير موجودة. إذا كان ذلك ممكنا، فإن سيناريو أكثر جهنمية على وشك أن يتكشف.
وتقول إسرائيل إنها يجب أن تفكك البنية التحتية العسكرية الواسعة لحماس وإزالتها من السلطة من أجل منع تكرار هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.
عدد مجهول
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين، إنه من السابق لأوانه إصدار حكم على العمليات الإسرائيلية، لكن من غير المعتاد أن يحدد الجيش الحديث مناطق محددة للمناورات البرية المتوقعة ويطلب من الناس الخروج.
وتحذر المنشورات التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على خان يونس في الأيام الأخيرة الناس من التوجه جنوبا نحو الحدود مع مصر، لكنهم غير قادرين على مغادرة غزة، حيث رفضت إسرائيل ومصر المجاورة قبول أي لاجئين.
وقالت الأمم المتحدة، إن المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كانت موطنا لنحو 117 ألف شخص، وهي الآن تؤوي أكثر من 50 ألف نازح من الشمال، ويعيشون في 21 ملجأ. ولم يعرف عدد الفارين.

MENAFN05122023000089011017ID1107543156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث