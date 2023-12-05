الأهلي يستعد بقياسات لياقة

الأهلي يستعد بقياسات لياقة
التاريخ
12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، لاعبيه خلال اليومين الماضيين لاختبارات قياس اللياقة، وذلك خلال تحضيراته لمواجهة الرائد السبت المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي سيخوضها الفريقان في منطقة مرتفعة عن سطح البحر، إذ ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وفضل يايسله أن يجري الاختبارات للاعبيه من أجل التعرف على قواهم اللياقية، وكذلك جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة التي تحتاج لمجهود لياقي وبدني مضاعف.
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