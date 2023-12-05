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الأهلي يستعد بقياسات لياقة

12/5/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، لاعبيه خلال اليومين الماضيين لاختبارات قياس اللياقة، وذلك خلال تحضيراته لمواجهة الرائد السبت المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي سيخوضها الفريقان في منطقة مرتفعة عن سطح البحر، إذ ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وفضل يايسله أن يجري الاختبارات للاعبيه من أجل التعرف على قواهم اللياقية، وكذلك جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة التي تحتاج لمجهود لياقي وبدني مضاعف.

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