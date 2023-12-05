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الحوثي يعيد عبادة الأصنام لليمن

12/5/2023 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) شاهد المواطنون اليمنيون في قلب العاصمة اليمنية (صنعاء) أحدث تعديات وعبث ميليشيات الحوثي، وهم يضعون صنما لزعيم الانقلاب سيدهم عبدالملك الحوثي، ويسجد بعض من أتباعه له في صورة من صور الشرك والكفر وعبادة غير الله.
وأكد مصدر في العاصمة أن الحوثيين أزالوا لوحة جمالية كبيرة من أحد شوارع صنعاء، وتم نصب تمثال لزعيمهم عبدالملك الحوثي، ووضع أمامه مصحف، تجاوره لوحة كتب عليها عبارات تمجده كمستوى الإله. دعوة العلماء
كما أكد المصدر أن الصمت من قِبل علماء اليمن تجاه عودة الأصنام إلى اليمن، لعبادتها من دون الله، وتمجيد بشر لا ينفع ولا يضر، هو أمر مقيت وكفر صريح، ويجب التصدي له، والخروج لإسقاطه، ورفض عودة الأصنام التي تعبد من دون الله، مشيرا إلى أن هناك موجة غضب ورفض من الشعب.
تمثال ضخم
وأضاف المصدر أن تمثال عبدالملك الحوثي وضع بحجم كبير جدا، وأمام أقدامه مجسم للقرآن الكريم، وذلك يوحي ويؤكد أن عظمة عبدالملك أعظم من القرآن الكريم، فالحوثيون يستهزأون بالمقدسات الإسلامية، ولا يحترمون الشعائر، حيث فجروا المساجد وأحرقوا المصاحف وحولوا هذا التمثال المقيت إلى صنم يخر أمامه أنصار الطاغية، للسجود على أقدامه، والتسبيح والتهليل باسمه.
العودة للجهل
وتعيش اليمن على يد الحوثيين ظروفا مختلفة وجهلا مقيتا، بدءا من فرضهم حصارات متعددة على الشعب اليمني التي بدورها تسببت في مجاعات، وارتفاع عدد الوفيات، وزيادة معدل الجهل، وتوقف التعليم، وسوء الخدمات وانقطاعها، بالإضافة إلى مقتل وتشريد الآلاف من الشعب اليمني، وفرض جبايات مختلفة، ونهب الأموال والممتلكات، وصولا إلى تهديد العقيدة، ومحاولة طمسها، وفرض عبادات، وتمجيد وتقديس أشخاص.
عبث الحوثيين بالدين والعبادات
- رفع منزلة الحوثي، وتقديسه كمرجع بديل للقرآن
- تغيير مسار العبادات الصحيحة
- نشر ضلالات وخرافات وأحاديث حوثية
- الاستمرار في تمجيد أسرة بدر الدين الحوثي

MENAFN05122023000089011017ID1107543153

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